Nữ sinh lớp 10 bị đau tim ngay trong lớp, nấc lên rồi ngã quỵ

Vụ việc xảy ra tại huyện Konasima, bang Andhra Pradesh. Nạn nhân là nữ sinh Nallamilli Siri. Theo thông tin được đăng tải, Nallamilli là học sinh lớp 10 của một trường tư thục ở thị trấn Ramachandrapuram thuộc huyện này. Nữ sinh này đột nhiên ngã từ ghế xuống và tử vong ngay tại chỗ, thông tin trên trang Sangbadpratidin.in.

Nữ sinh ngã quỵ trong khi đang nghe bài giảng trên lớp. Nguồn: @TeluguScribe / X

Đoạn video lan truyền cho thấy tiết học đang diễn ra vào thời điểm xảy ra sự việc. Giáo viên đang viết gì đó lên bảng, và nữ sinh 15 tuổi đang ngồi trên băng ghế phía trước và quan sát. Video cũng cho thấy trong lúc đó, nữ sinh đột nhiên nấc cụt hai lần. Sau đó, trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra điều gì, cô bé đã ngã hẳn xuống sàn.

Cô giáo và các học sinh có mặt trong lớp đều vô cùng bàng hoàng trước sự việc. Ngay lập tức, mọi người tiến lại gần và bắt đầu gọi. Nhưng vì không nhận được phản hồi, Nallamillie Siri nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Nhưng các bác sĩ tuyên bố cô đã tử vong.

Các bác sĩ nghi ngờ ông Nallamilli có thể đã chết vì nhồi máu cơ tim. Mặc dù đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác nhận điều này, nhưng các bác sĩ tin rằng kết quả sẽ làm sáng tỏ vấn đề.

Mặt khác, cảnh sát cũng đã bắt đầu điều tra vụ việc. Các nhà chức trách cảnh sát cũng đang điều tra nguyên nhân cái chết của nữ sinh này.

