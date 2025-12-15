Xe đầu kéo cháy rụi, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt ùn tắc

Khoảng 18h20, xe đầu kéo biển Ninh Bình chạy hướng Nam Bắc, đến đoạn qua xã Minh Châu thì lửa xuất hiện ở phần đầu xe. Tài xế lập tức đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp, sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xe, khói đen bốc cao. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An điều xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường. Sau hơn 30 phút, đám cháy được khống chế, xong xe đầu kéo đã cháy rụi.

Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo, tối 14/12. Video: Hùng Lê

Sự cố khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực, cao tốc ùn tắc kéo dài hơn một tiếng. Đơn vị quản lý tuyến phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện rời cao tốc tại nút giao Diễn Cát.

Đến hơn 20h, hiện trường được giải phóng, giao thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trở lại bình thường.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3 km, đi qua Nghệ An và Hà Tĩnh, khai thác toàn tuyến từ 29/6. Giai đoạn một tuyến này có 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

