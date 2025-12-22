Truy xuất nguồn gốc rượu khiến 1 người tử vong, nhiều người nhập viện

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ngày 21/12, đơn vị đã nhận được báo cáo của Sở Y tế TP Hải Phòng về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do rượu xảy ra tại phường Tứ Minh của thành phố này.

Theo báo cáo, sau bữa ăn tại gia đình ông C.N.C, nhiều người xuất hiện các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, khó thở và đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Đến nay có 1 trường hợp đã tử vong, nguyên nhân ban đầu nghi liên quan đến ngộ độc methanol trong rượu.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Hải Phòng phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng tiến hành truy xuất tận cùng nguồn gốc rượu nghi ngờ gây ngộ độc, dừng ngay việc lưu thông sản phẩm liên quan. Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật (nếu có).

Đồng thời, tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu tại địa phương và giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, chú trọng đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, nấu rượu thủ công, nhằm ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác đưa ra lưu thông trên thị trường.

Ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp chứa methanol liên tiếp xảy ra, tuy nhiên, loại cồn công nghiệp này vẫn được bán trôi nổi để trà trộn pha chế thành rượu. Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cồn Methanol vào cơ thể, hấp thụ rất nhanh, chuyển hóa thành formaldehyde, sau đó lại chuyển hóa thành axit formic, gây ứ đọng lên não, làm cơ thể co giật hôn mê, thậm chí tử vong. Có những trường hợp còn tích lũy lên võng mạc, tổn thương thần kinh thị giác, gây mù loà.

Những trường hợp ngộ độc cồn Methanol qua đường uống là người vô tình uống phải loại thức uống độc hại này hoặc những đối tượng nghiện rượu cố tình sử dụng rượu giả pha từ cồn Methanol để tăng độ "phê".

Để tránh uống phải dung dịch chứa cồn công nghiệp Methanol, BS Nguyên khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng các loại rượu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không lạm dụng rượu bia để đảm bảo sức khỏe.

Tác giả: Trần Hằng

Nguồn tin: cand.com.vn