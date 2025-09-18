Người đàn ông bị đâm nguy kịch vì lời nhắc uống nước trên sân bóng chuyền

Theo thông tin từ cơ quan công an, đầu tháng 7/2025, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn đến sân bóng chuyền ở ấp Xuân Tâm 3, xã Xuân Hòa, Đồng Nai (thuộc huyện Xuân Lộc trước đây) để xem mọi người chơi bóng.

Tại đây, Sơn đã tự ý lấy nước của người khác để uống. Sau đó, Sơn bị anh N.P.T (36 tuổi) ngụ xã Xuân Hòa nhắc nhở, nên bực tức, hất nước vào mặt anh T. rồi bỏ đi. Từ lúc này, Sơn thù ghét anh T.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Khoảng 18h20 ngày 24/8, Sơn giấu một con dao trong túi quần rồi đi bộ từ nhà đến sân bóng chuyền. Khi thấy anh T. ở trong sân bóng, Sơn bất ngờ dùng dao đâm vào bụng nạn nhân.

Sau khi gây án, Sơn nhanh chóng bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ sau đó. Còn anh T. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan chức năng nhận định, việc anh T. không tử vong là ngoài ý muốn của Sơn. Do đó, hành vi của Nguyễn Thanh Sơn đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Tác giả: Duy Phương

Nguồn tin: vov.vn