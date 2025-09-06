Cả sân bóng hỗn loạn, cầu thủ và trọng tài nằm la liệt trên sân

Sự việc xảy ra trong trận đấu trước mùa giải giữa City FC Abuja và JKU FC tại Sân vận động Kwaraa, Babati, Tanzania. Khi trận đấu đang hòa 1-1 ở phút 78, một đàn ong bất ngờ bay vào sân, buộc các cầu thủ hai đội phải nằm sấp xuống đất để tránh bị tấn công. Trợ lý trọng tài, người điều khiển máy quay truyền hình, và các cầu thủ dự bị cũng nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn, với nhiều người trốn dưới băng ghế dự bị.

Các cầu thủ bóng đá đã nằm xuống để tránh đàn ong. (Nguồn: X/ESPNFC)

Điều thú vị là khán giả trên khán đài vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ, không rõ vì họ không nhận ra tình hình hay chỉ đơn giản là giữ vững tinh thần dũng cảm.

Cậu bé nhặt bóng cũng nằm xuống đất để tránh đàn ong. (Nguồn: X/ESPNFC)

Hiện vẫn chưa rõ lý do chính xác khiến đàn ong xuất hiện. Một số ý kiến cho rằng thời tiết bất thường trong tuần trước trận đấu có thể là nguyên nhân. Những người khác lại suy đoán rằng rung động từ trận đấu đã thu hút đàn ong. Dù nguyên nhân là gì, cảnh tượng này đã tạo ra những hình ảnh khó quên, khiến người xem không khỏi ngạc nhiên.

May mắn thay, không có trường hợp nào bị ong đốt được ghi nhận. Trận đấu sau đó tiếp tục, và City FC Abuja đã giành chiến thắng kịch tính vào phút chót, mang về niềm vui cho người hâm mộ.

Cậu bé nhặt bóng cũng nằm xuống đất để tránh đàn ong. (Nguồn: X/ESPNFC)

Cộng đồng mạng xã hội đã sôi nổi bàn tán về sự cố hi hữu này. Một người dùng viết: "Thật buồn cười một cách không cần thiết!". Một bình luận khác nhận xét: "Thiên nhiên không quan tâm đến lịch thi đấu bóng đá của bạn. Nằm xuống là một hành động thông minh, hy vọng không ai bị thương". Trong khi đó, một người hâm mộ chỉ đơn giản thốt lên: "Thật tuyệt vời!".

Đây không phải lần đầu tiên một sự kiện thể thao bị gián đoạn vì côn trùng. Năm 2019, cựu ngôi sao Barcelona và Brazil, Dani Alves, từng bị ong bắp cày tấn công khi đang thi đấu cho Sao Paulo. Tương tự, trong môn quần vợt, trận đấu giữa Carlos Alcaraz và Alexander Zverev tại Indian Wells năm ngoái cũng bị hoãn khi tay vợt người Tây Ban Nha bị ong đốt.

Sự cố tại Tanzania thêm một lần nữa cho thấy thiên nhiên luôn có thể mang đến những bất ngờ khó lường, ngay cả trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất của thể thao.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn