Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại Phiên họp thứ ba Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Nghị quyết này, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 người. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định như sau:

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32 người; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38 người; Thành phố Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19 người; Thành phố Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 14 người; Thành phố Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 người; Thành phố Huế có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 người;

Tỉnh An Giang có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 21 người; Tỉnh Bắc Ninh có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16 người; Tỉnh Cà Mau có 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 13 người; Tỉnh Cao Bằng có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 người; Tỉnh Đắk Lắk có 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 15 người; Tỉnh Điện Biên có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 người; Tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 người; Tỉnh Đồng Tháp có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 người; Tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16 người; Tỉnh Hà Tĩnh có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 người;

Tỉnh Hưng Yên có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16 người; Tỉnh Khánh Hòa có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là12 người; Tỉnh Lai Châu có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 người; Tỉnh Lạng Sơn có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 người; Tỉnh Lào Cai có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10 người; Tỉnh Lâm Đồng có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 17 người; Tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19 người; Tỉnh Nghệ An có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16 người; Tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 17 người;

Tỉnh Quảng Ninh có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 người; Tỉnh Quảng Ngãi có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 11 người; Tỉnh Quảng Trị có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10 người; Tỉnh Sơn La có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 người; Tỉnh Tây Ninh có 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 15 người; Tỉnh Thái Nguyên có 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10 người; Tỉnh Thanh Hóa có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 17 người; Tỉnh Tuyên Quang có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10 người; Tỉnh Vĩnh Long có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 người.

Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố căn cứ vào Nghị quyết này sớm triển khai công tác bầu cử theo đúng luật định.

Tác giả: V.T

Nguồn tin: baotintuc.vn