Hơn 15 nghìn trẻ em tại Nghệ An có hoàn cảnh đặc biệt

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có báo cáo liên quan tới quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn trong năm 2025 trình kỳ họp thứ 35 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An diễn ra từ 11 - 12/12.

Theo đó, toàn tỉnh có trên 992 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm trên 27% dân số), trong đó có trên 305 nghìn trẻ dưới 6 tuổi.

Qua khảo sát có trên 15,3 nghìn trẻ có hoàn đặc biệt và 116 nghìn em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; 41 nghìn trẻ sống trong các hộ gia đình nghèo. Toàn tỉnh có 6 cơ sở trợ giúp xã hội nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

4 chị em chia nhau bữa ăn trong một gia đình ở huyện Kỳ Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Hải Chi).

Thực trạng trên cho thấy, điều kiện kinh tế - xã hội, đời sống dân cư vùng nông thôn của tỉnh còn nhiều nơi khó khăn, nhất là vùng miền núi cao, vùng sâu, vùng xa, đồng bảo dân tộc thiểu số; địa bàn rộng, phức tạp; thiên tai như bão lụt, lũ quét, sạt lở đất diễn ra nhiều, dịch bệnh; đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em chủ yếu kiêm nhiệm...

Năm 2025, số trẻ em được hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội tháng là 15.695 em. 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hưởng chế độ khám, chữa bệnh. Tổng số kinh phí huy động thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn đạt 70.661,096 triệu đồng. Trong năm, các sở, ngành đã phối hợp vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ cho trẻ em tỉnh số kinh phí đạt 14.031,626 triệu đồng.

Về phòng chống tai nạn thương tích, tính đến thời điểm báo cáo có 36 trẻ tử vong do đuối nước; 7 trẻ bị tai nạn giao thông tử vong; 3 trẻ tử vong do tai nạn khác.

Năm 2025, có 95 vụ tảo hôn với 180 trẻ tảo hôn. Tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra khá phổ biến tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn là đồng bảo người Mông và Khơ Mú; những vùng giáp biên giới, xã nghèo đặc biệt khó khăn.

Liên quan tới việc bảo vệ quyền trẻ em, viện kiểm sát chủ động tham gia và kiểm sát hoạt động tố tụng của “phòng điều tra thân thiện” tại công an tỉnh; cơ quan thường trực về công tác trẻ em của tỉnh duy trì và phổ biến diện rộng các số điện thoại nóng 111 (tổng đài điện quốc gia bảo vệ trẻ em), 1800599963 (trung tâm công tác xã hội tỉnh).

Với phòng chống tai nạn thương tích, các sở, ban, ngành có nhiều hoạt động nhằm phòng, chống và giảm thiểu tai nạn. Trong đó, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề “ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi; sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống tai nạn; công an duy trì mô hình “trường học an toàn, thân thiện, chấp hành pháp luật về an toàn”.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cũng được nhà chức trách Nghệ An đề cao. Theo đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan luôn tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng…

Năm 2026, chính quyền Nghệ An tiếp tục cập nhật, rà soát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Trung ương, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định. Tham mưu xây dựng, ban hành đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…

Kỳ họp thứ 35 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An diễn từ 11 - 12/12. Qua đó, tập trung đánh giá kết quả 2025, nhiệm vụ năm 2026; bàn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030…

Sáng nay, kỳ họp đã thực hiện việc chất vấn hai nhóm nội dung gồm: Hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh; Việc chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Nghệ An có diện tích 16.487km² (xếp thứ 4); dân số tỉnh này hơn 3.8 triệu người (xếp thứ 13) toàn quốc.

Tác giả: Bá Thăng - CTV Hải Chi

Nguồn tin: vov.vn