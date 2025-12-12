Bí quyết giảm cân, đốt mỡ hiệu quả với nhảy dây

Nhảy dây là môn thể thao yêu cầu sự vận động của toàn thân. Một số tài liệu nghiên cứu cho rằng giảm năng lượng calo dư thừa sẽ khiến trọng lượng cơ thể thay đổi đáng kể.

Lượng calo đốt cháy khi nhảy dây được tính trung bình khoảng 10 calo/ phút với người bình thường. Nhảy dây trong 10 phút sẽ tương đương lượng calo được đốt cháy khi đi bộ liên tục 30 phút. Vì vậy, rèn luyện thói quen nhảy dây mỗi ngày có thể thúc đẩy quá trình giảm cân hiệu quả. Con số này chỉ mang giá trị tham khảo chứ không hoàn toàn chính xác.

Bạn có thể thể thực hiện bài tập và quan sát cơ thể để tính toán con số calo được thiêu đốt khi nhảy dây chính xác với bản thân. Cân nặng bạn càng lớn thì lượng calo được thiêu đốt sẽ có xu hướng càng tăng. Do vậy, lượng calo đốt cháy khi nhảy dây ảnh hưởng bởi cân nặng và hoạt động này luôn hướng tới mục tiêu giúp bạn có cơ thể cân đối gọn đẹp. Ngoài ra, nhảy dây còn giúp cải thiện khả năng phối hợp, tập luyện tim mạch hiệu quả, đồng thời cũng giúp tăng cường sức mạnh cho chân, mông, vai, bụng và cánh tay.

Nhảy dây tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng biết và thực hiện bài tập một cách an toàn. Đầu tiên hoạt độngnhảy dây cần được lên kế hoạch cụ thể với tần suất vận động cao thì mới thiêu đốt được nhiều chất béo dư thừa tích tụ.

Việc nhảy dây cần được luyện tập đều đặn và liên tục giống như khi bạn thực hiện bài tập aerobic vậy. Bài tập cần được xây dựng thời gian tập và nghỉ thích hợp để đảm bảo đốt cháy năng lượng mà không làm cơ thể mệt mỏi uể oải. Muốn điều đó được thực hiện, bạn hãy chuẩn bị đồng hồ bấm giờ để kiểm soát quá trình tập luyện.

Bạn nên nhảy dây vào khoảng thời gian từ 3h chiều đến 8h tối, bởi đây là lúc lượng mỡ dư thừa trong cơ thể được đốt cháy mạnh mẽ nhất. Tập thể dục vào khoảng thời gian này sẽ giúp tăng cường chức năng của tim, phổi, giúp cho các khớp xương trở nên linh hoạt, dẻo dai hơn. Lưu ý không nên nhảy dây sau 9h tối.

Nhảy dây đốt cháy calo là một điều có thể tin tưởng. Tuy nhiên nếu chỉ thực hiện bài tập nhảy dây mà không kết hợp các phương pháp ăn kiêng như ăn keto... thì hiệu quả của việc luyện tập sẽ lâu hơn khiến người tập có xu hướng nản lòng bỏ cuộc.

Do vậy bạn muốn nhảy dây đốt cháy calo thì có thể tham khảo tư vấn từ các bác sĩ để được tư vấn và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Bài tập kết hợp nhảy dây Theo các chuyên gia tư vấn sức khỏe, việc duy trì nhảy dây hằng ngày trong khoảng thời gian nhất định có thể hỗ trợ giảm cân. Cách tốt nhất để tận dụng bài tập nhảy dây mang lại hiệu quả giảm cân tốt là kết hợp cùng bài tập cường độ cao ngắt quãng như sau: Nhảy dây với tốc độ bình thường trong 30 giây đầu, thư giãn trong 60 giây, sau đó nhảy thêm 30 giây tiếp theo. Lặp lại động tác 9 lần. Nhảy dây liên tục trong 40 giây, thay đổi tư thế luân phiên giữa nhảy bằng một chân và nhảy bật cao đùi. Sau đó nghỉ 90 giây và lặp lại động tác 4 lần. Khi đã quen với nhịp tập luyện, có thể nâng dần độ khó của bài tập bằng cách nhảy bắt chéo 2 chân, nhảy từng bước, nhảy lùi về sau.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn