Giám đốc Sở Ngoại vụ và Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi 'đổi' vị trí cho nhau

Ông Thái Văn Tưởng (trái) giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh, còn ông Nguyễn Văn Điệu (phải) giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ - Ảnh: LAM UYÊN
Ngày 12-12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Thanh tra tỉnh.
Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ngãi điều động ông Nguyễn Văn Điệu, Chánh Thanh tra tỉnh đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ trong thời hạn 5 năm.
Đồng thời điều động ông Thái Văn Tưởng, Giám đốc Sở Ngoại vụ đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh trong thời hạn 5 năm.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, những đóng góp, cống hiến của ông Nguyễn Văn Điệu và ông Thái Văn Tưởng trong thời gian qua.
Yêu cầu trên cương vị và nhiệm vụ mới, hai ông tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt toàn diện công việc, tập trung ổn định tổ chức để cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng thời đề nghị tập thể cán bộ, công chức hai đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lãnh đạo mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị công bố, ông Thái Văn Tưởng, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng tập thể cán bộ, công chức đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Tác giả: Trần Mai
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ