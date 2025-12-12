Chiếc HCV ‘nín thở’ của bắn súng Việt Nam ở SEA Games 33

Nụ cười rạng rỡ của Tâm Quang và Mộng Tuyền trên bục nhận HCV. Ảnh: Anh Khoa

Đứng đầu vòng loại với 624.7 điểm, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang của đội tuyển bắn súng Việt Nam gặp đôi Sastwej Chanittha, Tortungpanich Napis (Thái Lan) ở chung kết nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp. Gặp chúng tôi ở trường bắn, gương mặt HLV Nguyễn Duy Hoàng không giấu được sự căng thẳng: “Quân mình vào chung kết anh à, nhưng gặp Thái Lan. Hy vọng các tuyển thủ của chúng ta giữ tinh thần ổn định để có thành tích tốt nhất”.

Thực tế trận đấu đã diễn ra thật sự căng thẳng, khi các xạ thủ chỉ cần bắn đến loạt 16 là sẽ giành chiến thắng. Hai xạ thủ Việt Nam khiến những người có mặt rất yên tâm khi khởi đầu khá tốt và bứt lên dẫn 6-0. Tuy nhiên, trước áp lực của khán giả chủ nhà, họ đã để cặp đôi Thái Lan gỡ dần rồi cân bằng 6-6, thậm chí bị dẫn ngược 6-8.

Hai xạ thủ Việt Nam tập trung thi đấu. Ảnh: Anh Khoa

Cuộc rượt đuổi càng lên cao trào khi điểm số cả hai cân bằng 10-10, rồi Mộng Tuyền, Tâm Quang vượt lên dẫn 12-10, nhưng lại bị cân bằng 12-12. Căng thẳng nhất khi bộ đôi xạ thủ Việt Nam bị dẫn 12-14, vì chỉ cần bắn loạt này có điểm số tốt là 2 tay súng chủ nhà chạm mức 16 để giành HCV, may mắn là Mộng Tuyền và Tâm Quang kịp cân bằng 14-14 để bước vào loạt bắn quyết định.

Trong loạt bắn quyết định này, Tortungpanich Napis bắn được 10 điểm, còn Tâm Quang bắn được 10,3 điểm. Sau đó, Sastwej Chanittha bắn được 10,7 điểm khiến nhà thi đấu vỡ oà trong tiếng cổ vũ của CĐV Thái Lan, vì nếu Tuyền bắn không tốt, chiếc HCV sẽ thuộc về chủ nhà. Tuy nhiên, Mộng Tuyền đã bắn phát cuối cùng với 10,7 điểm. Kết quả Việt Nam được 21 điểm, trong lúc Thái Lan được 20,7 điểm. Với kết quả thắng chung cuộc 16-14, Việt Nam giành chiếc HCV đầu tiên của môn bắn súng.

HLV chỉ đạo 2 tay súng Việt Nam lúc thi đấu. Ảnh: Anh Khoa

Sau đó, Mộng Tuyền chia sẻ: “Thật sự bọn em bị áp lực dữ lắm, thậm chí ở phát bắn cuối cùng em có cảm giác như muốn ngất đi vì áp lực. Lúc đó tự nhủ, cố lên, cố lên nha Tuyền chỉ còn 1 phát này thôi. May mắn là em đã làm được. Thật sự đến giờ em vẫn còn run”.

Cả xạ thủ bắn súng của Việt Nam đều còn rất trẻ, Mộng Tuyền sinh năm 2003 và Tâm Quang sinh năm 2005, đến với môn bắn súng cũng chỉ mới khoảng 5-6 năm. Đây là chiếc HCV đầu tiên cả hai giành được ở đấu trường SEA Games, bởi thực tế, đội tuyển bắn súng Việt Nam không đặt nhiều kỳ vọng ở nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp.

Nụ cười rạng rỡ của 2 tay súng Việt Nam khi giành HCV. Ảnh: Anh Khoa

“Nội dung này của bọn em không có quá nhiều hy vọng giành HCV, nhưng bọn em luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức để có thể tranh đoạt thành tích tốt nhất cho đoàn thể thao Việt Nam. Chẳng ngờ bọn em lại giành được chiếc HCV đầu tiên của bắn súng Việt Nam. Thiệt sự em mừng muốn khóc!”, Mộng Tuyển chia sẻ với giọng nghèn nghẹn.

Tâm Quang cho biết, đây là nội dung duy nhất của mình ở SEA Games 33. Trong lúc Mộng Tuyền sẽ còn thi đấu thêm 2 nội dung nữa tại đại hội.

