Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong thương tâm

Vụ tai nạn xảy ra khi xe khách va chạm với xe container vốn đã dừng lại sau khi một lốp xe bị nổ.

Cảnh quay tại hiện trường cho thấy phần phía trước bên phải của xe buýt bị hư hỏng hoàn toàn. Nó đâm vào phía sau xe container cách Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 90 km về phía tây.

Trích dẫn thông tin từ văn phòng thống đốc, hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết tất cả những người thiệt mạng và bị thương đều có mặt trên xe buýt.

Những nỗ lực đang được tiến hành để xác định danh tính các nạn nhân, thông cáo cho biết thêm.

Tài xế xe container, người sống sót sau vụ tai nạn, đã bị tạm giữ và cảnh sát đã đóng cửa con đường, thông tin cho biết.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến 7 người thiệt mạng. Nguồn: Reuters

Chiếc xe buýt bị hư hại nặng Nguồn: Reuters

Năm ngoái, 10 người đã thiệt mạng và 39 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt va chạm với 2 chiếc ô tô khác và một chiếc xe tải, gây ra vụ tai nạn liên hoàn lớn trên một xa lộ đông đúc ở tỉnh Mersin, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo báo cáo, xe buýt chở khách đã trượt sang làn đường ngược chiều trong điều kiện trời mưa.

Cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp.

Và tháng trước, ít nhất 25 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt bốc cháy sau vụ va chạm kinh hoàng với một chiếc xe máy.

Người ta nghe thấy tiếng hành khách la hét cầu cứu khi ngọn lửa bùng phát trong chiếc xe trên đường cao tốc ở Ấn Độ.

Sĩ quan cảnh sát cấp cao Vikrant Patil cho biết nhiều người trên xe đã ngủ và bị mắc kẹt khi chiếc xe buýt chạy quá tốc độ bị tai nạn trên đường cao tốc gần quận Kurnool ở Andhra Pradesh.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn