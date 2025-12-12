ĐT nữ Việt Nam gặp đối thủ nào ở bán kết SEA Games 33?

ĐT nữ Việt Nam bước vào trận quyết đấu với ĐT Myanmar đầy áp lực sau khi phải nhận thất bại 0-1 trước Philippines ở lượt trận thứ hai bảng B. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chứng minh bản lĩnh đúng lúc. Chỉ trong 14 phút đầu, Vạn Sự và Bích Thùy lần lượt lập công, giúp đội giữ lợi thế 2-0 đến hết trận

ĐT nữ Việt Nam xuất sắc giành vé vào bán kết SEA Games 33. (Ảnh: Hoài Thương)

Ở trận đấu còn lại, Philippines dễ dàng đè bẹp Malaysia 6-0. Kết thúc vòng bảng, cả Việt Nam, Myanmar và Philippines đều có 6 điểm sau ba lượt trận. Tuy nhiên, hiệu số bàn thắng bại đã phân định thứ hạng khi Việt Nam đứng đầu với hiệu số +8, Philippines xếp nhì (+6), còn Myanmar rơi xuống thứ ba (+2) và bị loại đầy tiếc nuối.

Với ngôi nhất bảng B, ĐT nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội nhì bảng A là ĐT Indonesia ở bán kết. Đây là đối thủ được đánh giá nhẹ ký nhất trong nhóm 4 đội mạnh nhất và được xem là nhánh đấu “dễ thở” cho Huỳnh Như cùng đồng đội. Trong khi đó, Philippines sẽ đối đầu chủ nhà Thái Lan, đội toàn thắng tại bảng A và chưa để thủng lưới bàn nào.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung có 3 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận bán kết vào ngày 14/12. Nếu thi đấu đúng sức, “Những cô gái vàng” hoàn toàn đủ khả năng tiến vào chung kết để tiếp tục hành trình bảo vệ tấm HCV và nối dài chuỗi thành tích ấn tượng tại SEA Games.

