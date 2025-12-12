Chủ tịch Nghệ An chỉ đạo "nóng": Thi tuyển viên chức giáo viên bằng hình thức viết tự luận

VIDEO: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo "nóng" trước Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri.
Trong 2 ngày 11 và 12/12, tại Kỳ họp thứ 35, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVIII, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo riêng về ngành giáo dục tỉnh nhà chuẩn bị đợt thi tuyển dụng viên chức giáo viên sắp tới với tinh thần công khai, minh bạch và phải thi viết tự luận.
Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: HQ
"Tập trung nghiên cứu về thực trạng thừa, thiếu giáo viên ở nhiều nơi. Sắp tới thi tuyển giáo viên, trước diễn đàn Hội đồng Nhân dân và các cử tri, tôi yêu cầu ngành giáo dục phải công khai, minh bạch, thi bằng chất lượng mà không có tiêu cực xảy ra.
Đề nghị ngành giáo dục tổ chức thi viết, không thi vấn đáp. Trừ trường 179 tuyển dụng theo dạng thu hút. Tất cả phải thi viết, làm nghiêm túc, làm lấy niềm tin của nhân dân về ngành giáo dục chúng ta" - ông Võ Trọng Hải chỉ đạo giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An làm Chủ tịch Hội đồng thi tuyển trong kỳ thi sắp tới.
Sau khi có chỉ đạo "nóng" của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trước Hội đồng Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản số 313, ngày 11 tháng 12 năm 2025, thông báo số 4, về việc điều chỉnh hình thức thi vòng 2 và một số nội dung trong kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1, năm học 2025-2026.
Theo đó, vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì chỉ được tham dự vòng 2 khi vị trí việc làm dự tuyển đó có số lượng hồ sơ có bằng tốt nghiệp thuộc ngành đào tạo giáo viên nộp ít hơn số chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc có tiêu chuẩn tối thiểu đã quy định
Học sinh và giáo viên tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy
Vòng 2: Đối tượng tuyển dụng thu hút theo quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ và tuyển dụng các đối tượng giáo viên giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013: Giữ nguyên như trong Kế hoạch 3456/KH-SGDĐT ngày 14/11/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.
Các đối tượng còn lại: Hình thức viết tự luận. Nội dung kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (Các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp,…);
Thời gian thi tuyển 180 phút (không kể thời gian chép đề); Thang điểm: 100 điểm. Dự kiến thời gian thi: ngày 27 và 28/12/2025.
Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt tư 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm theo nguyện vọng, theo từng nhóm dự tuyển.
Thứ tự nhóm tuyển dụng như sau: Xét tuyển trước nhóm người dự tuyển có bằng tốt nghiệp thuộc ngành đào tạo giáo viên; nếu vẫn còn chỉ tiêu thì mới xét đến người có bằng tốt nghiệp không thuộc ngành đào tạo giáo viên.
Đối với vị trí việc làm giáo viên môn Khoa học tự nhiên: xét tuyển trước người có bằng đại học sư phạm Khoa học tự nhiên (ưu tiên bố trí vào vị trí việc làm tại cơ sở giáo dục có chỉ tiêu theo nguyện vọng); nếu vẫn còn chỉ tiêu thì mới xét đến người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Vật lý hoặc Đại học sư phạm Hoá học hoặc Đại học sư phạm Sinh học, nếu vẫn chưa hết chỉ tiêu thì xét đến người có bằng Đại học các ngành Vật lý, Hoá học, Sinh học tương ứng với vị trí phân môn trong môn Khoa học tự nhiên.
Đối với vị trí việc làm giáo viên môn Lịch sử và Địa lý: xét tuyển trước người có bằng tốt nghiệp đại học Lịch sử và Địa lý (ưu tiên bố trí vào vị trí việc làm tại cơ sở giáo dục có chỉ tiêu theo nguyện vọng); nếu vẫn còn chỉ tiêu thì xét đến mới xét đến người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Lịch sử hoặc Đại học sư phạm Địa lý; nếu vẫn chưa hết chỉ tiêu thì xét đến người có bằng Đại học các ngành Lịch sử, ngành Địa lý tương ứng với vị trí phân môn trong môn Lịch sử &Địa lý.
Trường hợp có từ 2 người trở lên có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển (cùng nhóm tuyển) thì xác định người trúng tuyển thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:
- Người có trình độ chuyên môn đăng ký dự tuyển cao hơn;
- Người từng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên thuộc môn dự tuyển (tính quy mô khu vực từ lớn đến nhỏ, giải cao xuống thấp); Trường hợp vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở GDĐT tạo quyết định người trúng tuyển.
Trường hợp vị trí việc làm vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã xét hết người tham gia dự tuyển theo nguyện vọng thì căn cứ vào kết quả xét tuyển, Hội đồng xét báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tuyển dụng đối với người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển ở vị trí việc làm tại đơn vị khác nhưng có cùng tiêu chuẩn, điều kiện với tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm tại đơn vị còn chỉ tiêu tuyển dụng, cùng Hội đồng xét, cùng áp dụng hình thức xét vòng 2. Người được tuyển dụng trong trường hợp này phải đáp ứng quy định nêu tại điểm a khoản 1 Mục II.
Đối với các vị trí việc làm không có người đăng ký dự tuyển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc tuyển dụng theo quy định này.
Tác giả: Trần Quốc Huy
Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn