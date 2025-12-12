Chủ tịch Nghệ An chỉ đạo "nóng": Thi tuyển viên chức giáo viên bằng hình thức viết tự luận

Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau: a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt tư 50 điểm trở lên; b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm theo nguyện vọng, theo từng nhóm dự tuyển. Thứ tự nhóm tuyển dụng như sau: Xét tuyển trước nhóm người dự tuyển có bằng tốt nghiệp thuộc ngành đào tạo giáo viên; nếu vẫn còn chỉ tiêu thì mới xét đến người có bằng tốt nghiệp không thuộc ngành đào tạo giáo viên. Đối với vị trí việc làm giáo viên môn Khoa học tự nhiên: xét tuyển trước người có bằng đại học sư phạm Khoa học tự nhiên (ưu tiên bố trí vào vị trí việc làm tại cơ sở giáo dục có chỉ tiêu theo nguyện vọng); nếu vẫn còn chỉ tiêu thì mới xét đến người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Vật lý hoặc Đại học sư phạm Hoá học hoặc Đại học sư phạm Sinh học, nếu vẫn chưa hết chỉ tiêu thì xét đến người có bằng Đại học các ngành Vật lý, Hoá học, Sinh học tương ứng với vị trí phân môn trong môn Khoa học tự nhiên. Đối với vị trí việc làm giáo viên môn Lịch sử và Địa lý: xét tuyển trước người có bằng tốt nghiệp đại học Lịch sử và Địa lý (ưu tiên bố trí vào vị trí việc làm tại cơ sở giáo dục có chỉ tiêu theo nguyện vọng); nếu vẫn còn chỉ tiêu thì xét đến mới xét đến người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Lịch sử hoặc Đại học sư phạm Địa lý; nếu vẫn chưa hết chỉ tiêu thì xét đến người có bằng Đại học các ngành Lịch sử, ngành Địa lý tương ứng với vị trí phân môn trong môn Lịch sử &Địa lý. Trường hợp có từ 2 người trở lên có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển (cùng nhóm tuyển) thì xác định người trúng tuyển thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: - Người có trình độ chuyên môn đăng ký dự tuyển cao hơn; - Người từng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên thuộc môn dự tuyển (tính quy mô khu vực từ lớn đến nhỏ, giải cao xuống thấp); Trường hợp vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở GDĐT tạo quyết định người trúng tuyển. Trường hợp vị trí việc làm vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã xét hết người tham gia dự tuyển theo nguyện vọng thì căn cứ vào kết quả xét tuyển, Hội đồng xét báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tuyển dụng đối với người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển ở vị trí việc làm tại đơn vị khác nhưng có cùng tiêu chuẩn, điều kiện với tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm tại đơn vị còn chỉ tiêu tuyển dụng, cùng Hội đồng xét, cùng áp dụng hình thức xét vòng 2. Người được tuyển dụng trong trường hợp này phải đáp ứng quy định nêu tại điểm a khoản 1 Mục II. Đối với các vị trí việc làm không có người đăng ký dự tuyển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc tuyển dụng theo quy định này.