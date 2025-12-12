Người đàn ông tử vong bất thường trong nhà riêng nhiều ngày

Ngày 12/12, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an TP Hồ Chí Minh lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera xung quanh khu vực đường song hành xa lộ Hà Nội để xác định nguyên nhân tử vong của ông T. (SN 1966).

Căn nhà nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Trước đó, tối 11/12, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà của ông T. nhiều ngày nay, tuy nhiên nhiều người gõ cửa không thấy ai trả lời, cửa nhà bị khóa trong nên không ai tiếp cận được, người dân gọi điện báo Công an.

Khi cửa nhà được mở, mọi người phát hiện ông T. tử vong bên trong, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Tại hiện trường, tài sản trong nhà không bị xáo trộn. Một số người dân cho hay, ông T. sống một mình trong căn nhà này nhiều năm nay.

