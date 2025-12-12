Thời gian:
Cận cảnh biệt thự xa hoa mới toanh của diễn viên Mạnh Trường

Biệt thự mới đang hoàn thiện của vợ chồng diễn viên Mạnh Trường mang phong cách châu Âu với tông màu trắng chủ đạo.

Mới đây, bà xã Mạnh Trường chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh 3D căn biệt thự sắp hoàn thiện thu hút sự chú ý của mọi người. Ảnh: FBNV

Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy biệt thự mang phong cách châu Âu hiện đại với gam màu kem - nâu chủ đạo. Ảnh: FBNV

Căn nhà thiết kế theo không gian mở, thông tầng mang đến cảm giác rộng rãi, thoáng mát. Ảnh: FBNV

Không gian tầng 2 mở ra là khu giải trí. Ảnh: FBNV

Tại đây đặt bàn billiards với mặt đỏ đô nổi bật, mang đậm nét quý tộc cổ điển phương Tây. Ảnh: FBNV

Cạnh đó là quầy bar mini với tủ rượu âm tường thiết kế vòm mềm mại. Ảnh: FBNV

Phòng bếp vừa hiện đại vừa mang hơi hướng tân cổ điển. Đảo bếp lớn có mặt đá marble đường vân mềm mại. Ảnh: FBNV

Cạnh khu bếp là mảnh vườn nhỏ trải thảm cỏ và trồng cây xanh. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự mới này được vợ chồng nam diễn viên tậu hồi tháng 5/2024. Ảnh: FBNV

Tháng 9/2025, Phương Phạm đăng tải hình ảnh cơ ngơi mới đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

