Nghệ An: Đồng loạt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện lớn và Tết Nguyên đán 2026

Sáng 12/12/2025, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm. Đợt cao điểm bắt đầu từ 08 giờ ngày 12/12/2025 đến ngày 16/3/2026.

Trước khi khai mạc buổi lễ, Đoàn đại biểu Công an tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Dự Lễ ra quân có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh quán triệt Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh và phát lệnh ra quân đợt cao điểm

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và sớm tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Đây là đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có ý nghĩa hết sức quan trọng; diễn ra trước thềm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị lực lượng Công an tỉnh, với vai trò nòng cốt phải làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp tốt với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm này.

Đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: Ngay sau Lễ ra quân, Trưởng Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo tập trung tối đa lực lượng, chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết hiệu quả, giữ vững an ninh quốc gia, đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến ANTT và tội phạm, nhất là các loại tội phạm nổi lên trong dịp Tết. Đặc biệt, chú trọng phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm sử dụng công nghệ cao (nhất là tội phạm lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng), kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để xảy ra trọng án trong dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện trọng điểm của đất nước.

Toàn cảnh Lễ ra quân

Song song với việc ra quân tấn công, truy quét quyết liệt tội phạm, các lực lượng tiếp tục chủ động và tăng cường nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, chỉ đạo toàn diện nhiều giải pháp trên tất cả các mặt công tác bảo đảm ANTT, không được lơ là, chủ quan, bị động. Trong đó, tập trung quyết liệt đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm theo Kế hoạch số 1001 ngày 01/12/2025 của Công an tỉnh. Phát hiện, xử lý nghiêm số đối tượng trọng điểm, đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trái phép, hoạt động cướp, cướp giật tài sản, số thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, gây rối trật tự công cộng...

Công an Nghệ An và các lực lượng tham gia diễu hành tại Lễ ra quân

Ngay sau Lễ ra quân, Công an tỉnh tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng; tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính, kêu gọi Nhân dân tham gia hưởng ứng đợt cao điểm.

Cùng ngày, Công an các xã, phường trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Tác giả: Hồng Hạnh - Trọng Tuấn - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn