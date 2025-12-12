Phát hiện một thứ trong chocolate làm tốc độ lão hóa chậm lại

Bằng cách phân tích các dấu hiệu lão hóa DNA và chiều dài telomere của gần 1.700 người, các nhà nghiên cứu từ Đại học King's College London (KCL - Anh) đã phát hiện ra rằng theobromine có tiềm năng chống lão hóa đáng ngạc nhiên.

Theobromine là một hợp chất tự nhiên dồi dào trong ca cao và chế phẩm phổ biến từ nó là chocolate, tạo nên vị đắng tự nhiên mà bạn có thể cảm nhận rõ khi ăn chocolate đen.

Chocolate đen chứa thành phần giúp làm chậm tốc độ lão hóa - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Công bố các phát hiện trên tạp chí khoa học Aging, các tác giả cho biết họ đã tuyển dụng 2 nhóm tình nguyện viên, một nhóm gồm 509 người, nhóm còn lại gồm 1.160 người.

Kết quả kiểm tra cho thấy những cá nhân có nồng độ theobromine trong máu cao hơn có xu hướng trông trẻ hơn tuổi thật của họ.

Để làm rõ hơn tác dụng của hợp chất này, các nhà nghiên cứu KCL tiếp tục ước tính tuổi sinh học của các tình nguyện viên thông qua 2 phương pháp đánh giá.

Phương pháp thứ nhất tập trung vào những thay đổi hóa học trong DNA cho thấy tốc độ lão hóa.

Phương pháp thứ hai là đo chiều dài telomere. Telomere là cấu trúc bảo vệ ở đầu nhiễm sắc thể, vốn ngắn đi theo tuổi tác. Vì vậy, telomere ngắn hơn chỉ ra mức độ lão hóa và nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Cả hai phương pháp này đều cho thấy người có nồng độ theobromine trong máu cao thường có tuổi sinh học thấp hơn đáng kể so với tuổi thật.

Các kết quả này cho thấy theobromine có thể là cánh cửa để mở ra các phương pháp phòng ngừa các vấn đề sức khỏe do tuổi tác trong tương lai.

Bạn cũng có thể bổ sung chocolate hay những ly ca cao vào khẩu phần hàng ngày như một lựa chọn sức khỏe lành mạnh. Ca cao còn dồi dào các hợp chất hoạt tính sinh học nhóm polyphenol, giúp giảm nguy cơ nhiều bệnh mạn tính.

Tuy vậy các nhà khoa học nhấn mạnh rằng bạn cần phải lựa chọn loại chocolate mà mình tiêu thụ, cũng như tiêu thụ với lượng vừa phải.

Tốt nhất là ăn chocolate đen (tỉ lệ ca cao nguyên chất lớn) vì trong chocolate còn chứa đường, chất béo và có thể là các thành phần khác trong quá trình chế biến là những thứ không tốt cho sức khỏe.

Nếu uống ca cao, bạn cũng nên pha chế thức uống này theo cách nguyên chất nhất có thể.

Nguồn tin: Báo Người Lao Động