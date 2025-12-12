Loại rau dại xưa mọc đầy đường, nay thành đặc sản "bổ như sâm", có tiền chưa chắc mua được

Từ cây dại ven ruộng thành “rau đặc sản”

Từng chỉ là loài cây mọc hoang ở bờ ruộng, ven lối đi hay góc vườn, rau tầm bóp nay lại trở thành loại rau được nhiều người tìm mua nhờ xu hướng chuộng thực phẩm tự nhiên, ít tác động hóa học. Không ít bà nội trợ gọi vui đây là loại “rau nhà giàu” hoặc “đặc sản” vì được săn lùng liên tục, nhiều khi không có mà mua, theo Dân Việt.

Rau tầm bóp có tên khoa học Physalis angulata, ở nhiều vùng còn gọi là thù lù cạnh, lu lu cái hay cây lồng đèn. Thuộc họ cà, nên hình dáng lá và quả của nó có nét tương đồng với các giống trong họ này. Cây thường rủ xuống, lá mọc so le, quả tròn mọng, khi xanh có màu ngả xanh, khi chín ngả đỏ. Bao quanh quả luôn là một lớp đài lớn giống chiếc túi nhỏ. Đặc biệt, cây có thể ra hoa, kết quả quanh năm.

Ở nông thôn, chỉ cần đi dọc bờ ruộng hay mép vườn là có thể hái được một mớ rau tầm bóp để chế biến. Dù dân dã, mọc “vô tội vạ”, nhưng tầm bóp lại được nhiều vùng coi như đặc sản, nhất là khi dùng để xào tỏi, nấu canh cùng thịt hay tôm. Vị rau hơi đắng nhưng thanh, mát, rất dễ ăn. Nhiều gia đình còn dùng tầm bóp như một loại rau nhúng lẩu.

Tốt cho sức khỏe

Trong Đông y, tầm bóp được xem như một loại dược liệu bản địa. Theo các ghi chép dân gian, loài rau này có tính mát, vị hơi ngăm và được cho là có tác dụng hỗ trợ thanh nhiệt, tiêu đờm, lợi tiểu. Nhờ đặc tính mọc dại, ít sâu bệnh và hầu như không cần dùng thuốc bảo vệ thực vật, rau được cho là giữ được dưỡng chất vốn có.

Nhiều người tin rằng rau tầm bóp có thể hỗ trợ các triệu chứng như sưng đau yết hầu, ho khan, ho đờm, cảm sốt, nóng trong, rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, một số bài thuốc dân gian còn dùng tầm bóp để hỗ trợ người bị đái tháo đường, mụn nhọt hay một số bệnh nhiễm trùng nhẹ.

Một số quan niệm dân gian cũng cho rằng:

Tầm bóp giúp thanh mát cơ thể, giảm nhiệt, dễ ăn khi chế biến thành canh hoặc món xào.

Vitamin A và C trong rau được cho là có lợi cho tim mạch, giảm cholesterol và hạn chế gốc tự do.

Hàm lượng vitamin C có thể giúp giảm đau nhức cơ, hỗ trợ phục hồi mô cơ.

Một số hợp chất trong cây tầm bóp được tin rằng có khả năng hỗ trợ điều trị ung thư.

Vitamin A được cho là có lợi cho mắt và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Tầm bóp có thể tăng sức đề kháng nhờ vitamin A và C, hỗ trợ hấp thu sắt và giảm triệu chứng sốt ở trẻ.

Lưu ý khi sử dụng rau tầm bóp

Những công dụng nêu trên chủ yếu dựa vào kinh nghiệm dân gian, người bệnh cần lưu ý tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên gia trước khi sử dụng.

Dù rau tầm bóp được xem là loại thực phẩm lành, người dùng vẫn cần ăn với lượng vừa phải. Việc tự ý kết hợp tầm bóp với các loại thảo dược khác cũng không được khuyến khích.

Những ai từng có tiền sử dị ứng với loại rau này nên tránh sử dụng để đảm bảo an toàn.

