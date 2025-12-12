Cần ưu tiên sớm bố trí khu tái định cư cho người dân miền Tây xứ Nghệ sau bão lũ

Cấp bách vấn đề bố trí khu tái định cư cho người dân sau bão lũ

Chiều 11/12, Kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII tiếp tục với phiên thảo luận hội trường. Tại đây nhiều đại biểu quan tâm đến vùng miền Tây Nghệ An. Đây là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do các cơn bão số 3,5 và 10 gây ra, kéo lùi sự phát triển về kinh tế xã hội, an ninh,…

Đại biểu Quế Thị Trâm Ngọc cho rằng có nhiều dự án bố trí dân cư, tái định cư cho người dân khỏi vùng sạt lở, lũ ống, lũ quét; hỗ trợ khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế còn chậm triển khai. Để người dân sớm ổn định, đại biểu đề nghị UBND tỉnh, các ngành quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các dự án bố trí tái định cư cho họ.

Quang cảnh kỳ họp.

Cũng quan tâm đến người dân miền Tây xứ Nghệ, đại biểu Lục Thị Liên cho rằng miền Tây Nghệ An là vùng biên trọng yếu, kết nối kinh tế cửa khẩu, du lịch sinh thái, đảm bảo quốc phòng an ninh và là vùng kết nối kinh tế xanh. Mặc dù đã đạt những bước phát triển tuy nhiên đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo có sự gia tăng cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ,.. Đặc biệt, khu vực miền Tây đang đối mặt với ảnh hưởng tiêu cực, nặng nề của thiên tai, đẩy lùi sự phát triển. Vì vậy, đại biểu đề nghị UBND tỉnh có tờ trình cụ thể nâng cấp Quốc lộ 7A vào danh mục chống chịu thiên tai; đầu tư hệ thống giám sát mực nước điều tiết thuỷ văn thích hợp; có cơ chế, chính sách đặc thù để tăng cường khả năng chống chịu thiên tai của khu vực miền Tây trong giai đoạn 2026 – 2030.

Người dân miền Tây Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ.

Liên quan đến vấn đề dự án tái định cư, ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, cho biết, sau cơn bão số 3, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 4 đoàn công tác lên các xã miền Tây để khảo sát vị trí cùng với địa phương giúp các địa phương để xây dựng khu tái định cư. Sở đã khảo sát được 21 khu tái định cư ở trên địa bàn của 15 xã, phục vụ cho hơn 1.000 hộ dân sinh sống. Sở Tài chính cũng đang tham mưu tích cực để bố trí kinh phí cho các xã triển khai một số khu tái định cư mà thuộc diện là cấp bách.

Quan điểm của Sở cũng như lãnh đạo tỉnh là ưu tiên trong vấn đề bố trí dân cư xen ghép đối với các trường hợp mà hộ gia đình bị mất nhà ở, nếu mà có điều kiện để mua đất của anh em, hàng xóm, bạn bè được hỗ trợ 250 triệu cả tiền đất và tiền nhà.

Ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An phát biểu tại phiên thảo luận ở hội trường.

Theo báo cáo các xã, có 101 hộ đã được bố trí dưới dạng xen ghép. Việc bố trí dân cư xen ghép đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân hơn. Do đó, Sở cũng mong muốn các địa phương hỗ trợ tích cực cho bà con nhân dân để bố trí xen ghép cho các hộ dân bị mất đất, mất nhà, do ảnh hưởng của các cơn bão số 3, số 5 vừa rồi.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, qua các cuộc làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối với các xã miền Tây, cho thấy chính quyền ở các xã còn chưa thông thạo về quy trình, thủ tục, cách thức trong vấn đề định cư cũng như bố trí dân cư xen ghép. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bố trí 1 Tổ công tác thường trực ở đây để hướng dẫn cho các xã.

Tại phiên thảo luận, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh vai trò của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc phối hợp với các địa phương lựa chọn vị trí phù hợp bởi nếu chọn không đúng vị trí thì có thể sau đợt lũ khác thì nó lại san phẳng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người dân.

Theo ông qua HĐND tỉnh theo dõi và các cử tri phản ánh, cho thấy tiến độ để làm các công trình khẩn cấp ở trên địa bàn Nghệ An còn quá chậm. Việc này liên quan đến thủ tục, giấy tờ, thủ tục do chủ đầu tư trước đây là cấp huyện sang cấp xã.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm tham mưu cho tỉnh công bố các dự án thiên tai để có thể đưa vào dự án cấp bách. Bên cạnh đó, quan tâm triển khai Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh, xem xét cho các gia đình sau thiên tai lũ lụt chưa có nhà ở, để xen ghép vào những vùng có thể ở được. Đồng thời, bố trí cấp 250 triệu đồng/1nhà theo Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh. Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương cần quan tâm hỗ trợ, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi.

Có cơ sở đạt được mục tiêu tăng trưởng 2026

Tại kỳ họp nhiều đạị biểu cũng băn khoăn về mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Nghệ An năm 2026 là 10,5-11,5% là quá cao, không có cơ sở. Trong khi đó, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 của tỉnh đạt 8,44%, đứng thứ 13 cả nước, thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ. Như vậy năm 2025, tỉnh không đạt được mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh là từ 9,5%-10,5% và cũng không đạt mục tiêu của Chính phủ giao là 9%.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trịnh Thanh Hải – Giám đốc sở Tài Chính tỉnh Nghệ An, cho biết nguyên nhân khách quan là do ảnh hưởng thiên tai liên tiếp. Thống kê sơ bộ hơn 8.500 tỷ, đánh thẳng vào ngành nông nghiệp, làm cho tốc độ tăng trưởng nông nghiệp của quý III, quý IV lần lượt là 0,89% và 0,74%, thấp nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua. Và tỷ trọng của lĩnh vực nông nghiệp chiếm đến 20% GRDP của tỉnh, nên đã kéo tốc độ tăng trưởng của tỉnh thấp xuống. Bên cạnh đó, hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp có nhiều bất cập, nhiều lúng túng trong quá trình chỉ đạo điều hành, tốc độ giải ngân đầu tư cũng rất chậm.

Ông Trịnh Thanh Hải – Giám đốc sở Tài Chính tỉnh Nghệ An phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường.

"Chính phủ dự kiến tốc độ tăng trưởng của cả nước năm 2026 là hai con số, tức là 10% trở lên. Như vậy, Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng của cả giai đoạn 2025-2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là 12%. Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội, mức tăng trưởng 10,5- 11,5% là hoàn toàn phù hợp, vì không thể đưa thấp hơn, nếu đưa cao hơn thì cũng không có cơ sở để thực hiện", ông Hải chia sẻ.

Giám đốc sở Tài Chính tỉnh Nghệ An cho rằng, mục tiêu này đưa ra có cơ sở do các dự án trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư trong nhiệm kỳ vừa qua từ 2022 – 2025 Nghệ An luôn nằm trong top 10 của cả nước về thu hút đầu tư. Bước sang năm 2026 sẽ đi vào hoạt động, qua đó sẽ tạo động lực cho tăng trưởng cho tỉnh. Cùng đó, nhiều dự án hạ tầng quan trọng đã hoàn thành, như đường cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, Đại lộ Vinh - Cửa Lò, nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh.

"Hơn thế nữa, năm 2026 tỉnh sẽ triển khai nhiều chương trình, dự án lớn, như dự án Cảng nước sâu Cửa Lò chuẩn bị khởi công vào ngày 18/12/2025; nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ngoài ra, tỉnh đang dự kiến triển khai nhà máy dứa và nhiều dự án liên quan tại KCN VSIP và WHA. Vì vậy, năm 2026 có cơ sở đạt mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra", ông Hải nhấn mạnh.

