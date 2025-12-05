Hơn 100 trẻ em Nghệ An sẽ được phẫu thuật nụ cười miễn phí

Sáng ngày 5/12, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh phối hợp với Tổ chức Operation Smile Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Nghệ An triển khai Chương trình “Phẫu thuật Nụ cười 2025”. Chương trình sẽ mang đến cơ hội cải thiện chất lượng sống cho trẻ em có dị tật vùng hàm mặt.

Tham dự chương trình có đại diện Sở Y tế Nghệ An, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh, chuyên gia Operation Smile Việt Nam, các nhà tài trợ và đội ngũ y tế Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh.

Toàn cảnh khai mạc chương trình "Phẫu thuật Nụ cười 2025"

Trong nhiều năm qua, tỉnh nhận được sự hỗ trợ của Operation Smile thông qua các chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật hàm mặt. Đến nay đã có hơn 1.500 trẻ tại Nghệ An được can thiệp, mang lại cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Ông Nguyễn Trọng Việt - Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Nghệ An phát biểu trong lễ khai mạc chương trình "Phẫu thuật nụ cười 2025"

Theo thống kê, Nghệ An hiện có hơn 13.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có trên 9.000 trẻ khuyết tật. Chương trình “Phẫu thuật Nụ cười 2025” dự kiến hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ bị sứt môi, hở vòm miệng và các dị tật vùng hàm mặt.

Bác sỹ CKII. Phùng Thị Hằng - Giám đốc y khoa bệnh viện Hoàn mỹ Vinh phát biểu trong lễ khai mạc chương trình

Từ ngày 5/12 đến ngày 9/12, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên tình nguyện từ nhiều bệnh viện trên cả nước sẽ trực tiếp khám sàng lọc cho các em nhỏ mắc dị tật vùng hàm mặt, đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn phương án can thiệp phù hợp nhất. Sau đó, các em sẽ được thực hiện phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, trả lại những nụ cười mới và cơ hội hòa nhập với cộng đồng.

Chương trình sẽ mang lại cơ hội phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em Nghệ An

Sau hơn 35 năm hoạt động tại Việt Nam, Operation Smile đã khám và điều trị cho hơn 75.000 bệnh nhân trên cả nước. Riêng tại Nghệ An, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh đã đồng hành cùng tổ chức này 8 năm, thực hiện thành công hơn 1.500 ca phẫu thuật dị tật vùng mặt cho trẻ em, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho các em.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh đã cùng tổ chức Operation Smile thực hiện thành công hơn 1.500 ca phẫu thuật dị tật vùng mặt cho trẻ em.

Ngoài chương trình “Phẫu thuật Nụ cười”, mỗi năm Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh tiếp tục phối hợp Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật các dị tật vận động, tiết niệu, hệ sinh dục cho trẻ em trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em tỉnh nhà.

