Nghệ An: Sông Con cạn trơ đáy, nhiều trụ cầu Đò Sen lộ móng

Người dân sống gần khu vực đền Song Đồng Ngọc Nữ cho biết, khu vực sông đoạn này có mực nước sâu nhưng nay cũng đã bắt đầu lộ ra bãi đá ngầm. Nguyên nhân có thể do đầu nguồn tích nước và do việc khai thác cát, xói mòn đất góp phần làm giảm độ sâu lòng sông