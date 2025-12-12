Nghệ An: Sông Con cạn trơ đáy, nhiều trụ cầu Đò Sen lộ móng

Phía dưới chân cầu treo Đò Rô lòng sông Con đã cạn trơ đáy, lộ ra nhiều bãi đá ngầm
Mực nước dưới lòng sông giảm sâu, lòng sông bị thu hẹp xuất hiện nhiều bãi cát bồi rộng lớn giữa lòng sông Con. Có những đoạn sông bị thu hẹp, dòng nước chảy nông, người dân có thể đi bộ sang được
Những bụi tre được trồng giữ đất hai bên bờ cũng đã bị sạt lở, cuốn xuống lòng sông. Hai bên bờ tình trạng sạt lở đất diễn ra nghiêm trọng
Mực nước xuống thấp để lộ móng những trụ cầu Đò Sen trên đường tỉnh ĐT.545 bắc qua sông Con
Người dân sống gần khu vực đền Song Đồng Ngọc Nữ cho biết, khu vực sông đoạn này có mực nước sâu nhưng nay cũng đã bắt đầu lộ ra bãi đá ngầm. Nguyên nhân có thể do đầu nguồn tích nước và do việc khai thác cát, xói mòn đất góp phần làm giảm độ sâu lòng sông
Ông Nguyễn Trọng Lợi, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết, dọc sông Con chảy qua địa bàn xã có 4 trạm bơm nước, trong đó xã quản lý 2 trạm bơm cung cấp nước tưới tiêu hơn 200ha lúa, hoa màu và cây nguyên liệu. Hiện nay các trạm bơm đang được nâng cấp, sửa chữa
Tác giả: Hà Thủy
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn