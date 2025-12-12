Hà Tĩnh sắp có khu dân cư 660 tỷ tại xã Tiên Điền

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (nay thuộc xã Tiên Điền). Dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian đô thị, tạo quỹ đất ở mới và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại quê hương Đại thi hào Nguyễn Du.

Theo Sở Tài chính Hà Tĩnh, tổng chi phí thực hiện dự án là 664 tỷ đồng, nhằm xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất và đáp ứng nhu cầu đất ở nông thôn đang tăng nhanh tại khu vực Nghi Xuân – Tiên Điền.

Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Khu dân cư gần 58 ha tại xã Tiên Điền



Dự án có diện tích 57,45ha, nằm trong quy hoạch chi tiết được UBND huyện Nghi Xuân phê duyệt. Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cấp – thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và các công trình dịch vụ sẽ được đầu tư đồng bộ, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng của khu vực trung tâm Tiên Điền và các vùng lân cận.

Dự án được chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 triển khai trên diện tích hơn 397.000m² với các khu chức năng từ TM-01 đến TM-03, OL-05 đến OL-10 và OL-17 đến OL-19, khu biệt thự OB-01 đến OB-09 cùng các khu VH-01, DL-01 đến DL-03, P-01, P-02 và HT-01. Sản phẩm chính gồm 150 lô biệt thự và 1 lô biệt thự lớn (tổng diện tích 63.633m²); 86 lô đất shophouse (19.988m²); 855 lô đất nền liền kề (47.756m²) và 19.178m² đất dịch vụ du lịch.

Giai đoạn 2 tiếp tục mở rộng 177.436m² với các khu OL-01 đến OL-04, OL-11 đến OL-16, OL-18 đến OL-28 và khu GD-01. Giai đoạn này cung cấp 704 lô đất nền liền kề với tổng diện tích 81.812m². Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, nhà văn hóa cộng đồng và quỹ đất xây dựng trường học sẽ được hoàn thiện và bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, khai thác theo quy định.

Tiến độ thực hiện được tỉnh đặt ra khá nghiêm ngặt. Toàn bộ dự án phải hoàn thành trong 30 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất giai đoạn 1. Riêng giai đoạn 1 hoàn thành trong 30 tháng, trong đó công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng chỉ kéo dài tối đa 12 tháng. Giai đoạn 2 hoàn thành trong 18 tháng sau khi được giao đất, còn bồi thường – tái định cư phải hoàn tất trong vòng 24 tháng.

Đáng chú ý, dự án không thuộc diện chỉ định thầu hay lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Hồ sơ đăng ký thực hiện được nộp trực tiếp, không qua mạng.

Trước khi được chấp thuận chính thức, khu đất 58 ha tại xã Tiên Điền này nằm trong quy hoạch phát triển đô thị của huyện Nghi Xuân từ nhiều năm trước. Đây là khu vực được đánh giá có vị trí chiến lược khi nằm trong không gian văn hóa gắn với di sản Nguyễn Du, đồng thời tiếp giáp các trục kết nối kinh tế – du lịch quan trọng dọc sông Lam.

Hồi tháng 4/2022, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Thắng từng đề xuất tài trợ nghiên cứu và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho Khu đô thị mới Tiên Điền. Doanh nghiệp này cũng muốn nghiên cứu làm mô hình khu đô thị sinh thái – văn hóa, khai thác lợi thế cảnh quan vùng đất Nguyễn Du.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn