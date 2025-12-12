Vbiz râm ran: Cặp đôi Hoa hậu - người mẫu ban ngày diễn như đồng nghiệp, ban đêm về chung nhà như vợ chồng, chỉ còn chờ ngày cưới

Trong showbiz, chuyện hai người cùng ngành yêu nhau nhưng không công khai chẳng còn xa lạ nhưng đó lại là chủ đề chưa bao giờ khiến cộng đồng mạng hết tò mò. Hôm nay, "bà hàng xóm" khui một cặp sao Vbiz khá đẹp đôi, sáng thì là những đồng nghiệp hết mình vì công việc nhưng ít ai biết rằng họ đã dọn về sống chung như một cặp vợ chồng.

Theo đó, nhân vật chính là một mỹ nam từng chiến thắng cuộc thi giành cho người mẫu. Không chỉ là gương mặt đình đám của sàn diễn trong nước, H từng đại diện Việt Nam thi nam vương ở quốc tế và giành giải Á vương 1. Bước đệm đó khiến H trở thành siêu mẫu nam đắt giá, được các nhà mốt lẫn nhiều NTK đình đám chọn mặt gửi vàng cho những vị trí diễn đặc biệt.

Trong khi đó, nhân vật nữ mà "bà hàng xóm" nhắc tới là một nàng hậu từng đạt danh hiệu cao ở cuộc thi nhan sắc trong hệ thống BIG6 (6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh). Nàng hậu sinh năm 1999 sở hữu nhan sắc nóng bỏng và gương mặt sắc sảo. Năm 2023, T được ưu ái trở thành đại diện Việt Nam có suất thi hoa hậu ở quốc tế, và may mắn cán đích vị trí Á hậu. Dù có danh hiệu là vậy nhưng so với dàn Hoa hậu hiện tại, T chưa bật lên được. Nhưng cô vẫn chăm chỉ làm việc, duy trì công việc người mẫu.

Dù trong mắt công chúng chỉ là hai nghệ sĩ hoạt động độc lập, nhưng ít ai biết rằng H và T đã có một "vũ trụ riêng" sau giờ làm. Theo nguồn tin thân cận, cặp đôi đang sống chung như vợ chồng tại căn chung cư cao cấp ở Thủ Thiêm (TP.HCM).

H và T luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, diễn tròn vai đồng nghiệp và không tỏ ra bất kỳ động thái mập mờ nào để không ai soi được mối quan hệ thật sự. Thậm chí lướt mạng xã hội, fan không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ hai người có quan hệ đặc biệt, như thể họ còn chẳng quen biết. Và có lẽ điểm chung được thể hiện duy nhất giữa H và T chính là niềm đam mê với pickleball.

Vẫn chưa biết đến khi nào cả hai sẽ công khai mối quan hệ nhưng "bà hàng xóm" mong họ sẽ hạnh phúc dài lâu. Tình yêu dù công khai hay giữ bí mật không quan trọng bằng việc người trong cuộc cảm thấy vui vẻ mà.

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: Thanh niên Việt