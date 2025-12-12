Bế mạc kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tham dự kỳ họp các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh Kỳ họp

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, tích cực và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Thư ký Kỳ họp trình bày các dự thảo Nghị quyết

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến vào 32 báo cáo, đồng thời thống nhất thông qua 44 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển của tỉnh trong thời gian còn lại của năm 2025, năm 2026 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu HĐND tỉnh dự Kỳ họp

Kỳ họp cũng đã thảo luận tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2025 và thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh nhà.

Các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn sau. Về nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung nỗ lực, quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2025 đã được HĐND tỉnh thông qua. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra giám sát, hướng dẫn hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, bất cập, các vấn đề mới phát sinh bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; gần dân, sát dân hơn…

Bên cạnh đó, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn kéo dài, công tác chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng, thu nợ thuế, nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp tục rà soát, đánh giá các nghị quyết về cơ chế, chính sách đã được HĐND tỉnh ban hành để đề nghị bãi bỏ các chính sách không thực hiện được hoặc thực hiện không hiệu quả, tập trung nguồn lực cho các chính sách tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2026 – 2030. Tham mưu điều chỉnh, bổ sung các nghị quyết để phù hợp với các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; lập quy hoạch chung xã, liên xã, bổ sung quy hoạch phát triển đô thị; quy hoạch xây dựng các khu chức năng theo định hướng quy hoạch tỉnh được duyệt; quy hoạch sử dụng đất theo quy định; phát triển nhà ở xã hội… Quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, chuẩn bị tổng kết hoạt động HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, ngay sau kỳ họp này, chủ động tổ chức triển khai đảm bảo các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao; định kỳ báo cáo HĐND tỉnh. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện nội dung kết luận phiên chất vấn, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan.

Năm 2025 là năm gần cuối nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu; rà soát lại Chương trình hành động, quyết tâm theo đuổi việc giải quyết ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri, từ đó củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Với sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy; sự chỉ đạo tích cực của UBND tỉnh, các cấp, các ngành và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị; sự ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2026 cũng như nhiệm kỳ 2026 - 2030 đã đề ra.

Thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 không còn nhiều, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị địa phương chuẩn bị chu đáo để Nhân dân vui Xuân đón Tết, nhất là công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, tích cực vận động sự chung tay, hỗ trợ, giúp đỡ của toàn xã hội để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, đón Tết, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; quản lý tốt các lễ hội, hoạt động văn hóa trước, trong và sau Tết…





Danh sách 44 nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh khóa XVIII 1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. 2. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2030. 3. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2026. 4. Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện. 5. Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030. 6. Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2026. 7. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 8. Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. 9. Nghị quyết về sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách tỉnh hưởng để tạo nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10. Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026. 11. Nghị quyết quy định chính sách tín dụng ưu đãi ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. 12. Nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa và dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 13. Nghị quyết quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14. Nghị quyết ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15. Nghị quyết quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 16. Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030. 17. Nghị quyết điều chỉnh và phân bổ nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 18. Nghị quyết ban hành quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19. Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển loại rừng của Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn 20. Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển loại rừng của Ban quản lý rừng đặc dụng Nghi Lộc 21. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất, phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất, phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặn, nước biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 22. Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 23. Nghị quyết thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 24. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 25. Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An 26. Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển các hoạt động thương mại và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 27. Nghị quyết về việc hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. 28. Nghị quyết quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. 29. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 30. Nghị quyết thông qua kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/10/2025 trở về trước. 31. Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành. 32. Nghị quyết về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An năm 2026. 33. Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã năm 2026. 34. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã có miền núi thuộc tỉnh Nghệ An. 35. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 36. Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An. 37. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với Nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và Nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh. 38. Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Nghệ An 39. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 31, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 40. Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 41. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2026 trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. 42. Nghị quyết thông qua Đề án về tổ chức lực lượng, bảo đảm hoạt động cho dân quân thường trực và xây dựng mới, cải tạo trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 43. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ một số tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 44. Nghị quyết về việc xác định dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay để bảo đảm hoàn thành tiến độ, yêu cầu tại Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Tác giả: Thuý Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn