Phát hiện một người đứng tên 7.000 xe, nguy cơ vướng trách nhiệm pháp lý

Kết quả xác minh cho thấy, phần lớn các cá nhân này hành nghề mua bán xe. Các giao dịch chủ yếu thực hiện bằng giấy viết tay, không làm thủ tục sang tên đổi chủ theo quy định, dẫn đến việc phương tiện vẫn đứng tên người bán trên hệ thống quản lý.

Qua quá trình làm sạch dữ liệu đăng ký xe, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện nhiều trường hợp một cá nhân đứng tên số lượng phương tiện bất thường.

Theo quy định, người đứng tên trong giấy đăng ký sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý liên quan đến phương tiện. Các thông báo vi phạm "phạt nguội" vẫn được gửi cho chủ phương tiện trên đăng ký, dù xe thực tế đã qua nhiều đời chủ.

Trong nhiều trường hợp, chủ xe có thể bị tạm dừng đăng ký, đăng kiểm hoặc tạm ngừng cấp đổi giấy phép lái xe do liên quan đến các phương tiện mang tên mình.

Cục CSGT khuyến cáo, người dân cần thực hiện khai báo thu hồi biển số và đăng ký xe khi bán phương tiện theo đúng quy định. Việc này không chỉ đảm bảo quyền lợi mà còn giúp tránh nguy cơ vướng trách nhiệm pháp lý từ những vi phạm mà mình không gây ra.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV