Hội thảo tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới

Quang cảnh hội thảo

Nghệ An là tỉnh nằm ở vị trí Bắc Trung bộ, có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước; có mạng lưới giao thông đa dạng (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không); liên kết giữa các vùng, miền, giữa đô thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi. Với hệ thống hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, hiện đại, Nghệ An cũng là một trong các địa phương có tổng số phương tiện cơ giới đường bộ cao nhất toàn quốc. Tính đến tháng 6 năm 2024, tổng số phương tiện tỉnh đang quản lý là 191.022 xe ô tô; 2.048.918 xe mô tô; 150.578 xe máy điện.

Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban ATGT tỉnh Phan Huy Chương phát biểu tại hội thảo

Trong thời gian qua, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh luôn xác định bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp. Nhờ đó, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã được kiềm giảm trên cả 03 tiêu chí. Trong 8 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/8/2024), trên địa bàn tỉnh xảy ra 267 vụ, làm chết 146 người, bị thương 172 người. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 26 vụ; giảm 44 người chết; giảm 28 người bị thương.

Tuy nhiên, tình hình TTATGT và tai nạn giao thông vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Riêng đối tượng học sinh, sinh viên đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 08 người, bị thương 13 người. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT của người tham gia giao thông còn hạn chế, nhất là các em học sinh. Các hành vi vi phạm về TTATGT vẫn còn xẩy ra nhiều như: Học sinh sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy đến trường; đi xe đạp, xe máy điện dàn hàng ngang, đùa nghịch dưới lòng đường, lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vượt đèn đỏ…

Bên cạnh đó, kỹ năng tham gia giao thông của các em học sinh cũng còn nhiều hạn chế. Hầu hết các học sinh được gia đình giao phương tiện để tham gia giao thông khi chưa được trang bị các kiến thức cơ bản về quy định TTATGT, chưa được học tập và thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện. Điều này tiềm ẩn nguy cơ rất cao về tai nạn giao thông.

Tình hình trên đòi hỏi phải thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp căn cơ để ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, xây dựng văn hoá tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong lứa tuổi học sinh. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương trong công tác bảo đảm TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông.

Hội thảo tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh năm 2024 do Ban ATGT tỉnh tổ chức với mục tiêu phát huy sức mạnh của ngành Giáo dục. Đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành chức năng trong công tác nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phổ biến kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn

Tại Hội thảo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phổ biến các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cần thiết quán triệt cho lứa tuổi học sinh trong nhà trường; các nội dung phối hợp giữa lực lượng Công an và ngành Giáo dục về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục.

Đại diện Sở Tư pháp tham luận các giải pháp, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về TTATGT trên địa bàn tỉnh phù hợp với đối tượng học sinh

Tỉnh đoàn tham luận về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc giữ gìn TTATGT; các cách làm hay, giải pháp tuyên truyền pháp luật về TTATGT phù hợp với lứa tuổi học sinh. Ban ATGT thành phố Vinh, Nghi Lộc tham luận kết quả công tác bảo đảm TTATGT đối với học sinh trên địa bàn quản lý; các kiến nghị, đề xuất để tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast hướng dẫn kỹ năng sử dụng xe máy điện, xe đạp điện an toàn và xu hướng sử dụng năng lượng xanh trong tình hình mới…

Hội thảo cũng đã thảo luận một số kinh nghiệm, mô hình, hình mẫu của các cơ sở giáo dục làm tốt về công tác TTATGT để nhân rộng, lan tỏa trong ngành Giáo dục tại các trường Tiểu học, THCS tại thị xã Cửa Lò, các huyện: Đô Lương, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn; Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân,...

Qua các chuyên đề của đại diện các Sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội đã cung cấp thêm các kiến thức cơ bản; nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật về TTATGT, kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, giáo viên chủ nhiệm, chuyên viên phụ trách các Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, thị xã, Bí thư Đoàn Thanh niên các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trong công tác bảo đảm TTATGT đối với lứa tuổi học sinh… Từ đó, các cán bộ quản lý giáo dục, các thầy, cô giáo sẽ triển khai thường xuyên, có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT tại các đơn vị, trường học.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn