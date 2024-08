Công an Nghệ An lập tổ đặc biệt xử lý vi phạm nồng độ cồn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập Tổ công tác đặc biệt. Tổ công tác này cùng với lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Trong đêm đầu ra quân, từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ đêm 24/8/2024, tại chốt giao thông khu vực tuyến đường Lê Nin, thành phố Vinh, Tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã kiểm tra hàng trăm phương tiện. Kết quả, 10 xe mô tô đã bị tạm giữ do chủ phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Tổ công tác đặc biệt lập chốt kiểm tra nồng độ cồn (Ảnh: Phan Tuyết)

Đặc biệt, một số người điều khiển phương tiện đã có hành vi bất hợp tác, cố tình tăng ga, lạng lách, quay đầu bỏ chạy để thoát khỏi chốt kiểm tra. Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã nhanh chóng đón lõng và tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp này.

Chỉ trong một đêm, Tổ công tác đặc biệt và lực lượng CSGT Công an thành phố Vinh đã lập biên bản 13 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ 13 phương tiện là mô tô.

Công an tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ tiếp tục xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm hình thành thói quen, văn hóa “Đã uống rượu bia, không lái xe” trong ý thức của người dân.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: nguoiduatin.vn