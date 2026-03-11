Hồi sinh sau cơn đột quỵ nguy kịch

Theo thông tin từ bệnh viện, người bệnh nhập viện trong tình trạng lơ mơ, nói khó, không tiếp xúc được và yếu liệt nửa người trái. Ngay khi tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng lâm sàng và chỉ định chụp cắt lớp vi tính mạch máu não. Kết quả cho thấy tắc đoạn cuối động mạch thân nền và động mạch não sau hai bên, phù hợp với chẩn đoán đột quỵ não cấp.

Trước tình huống nguy kịch, quy trình “báo động đỏ” nội viện lập tức được kích hoạt. Các bộ phận cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh và can thiệp thần kinh nhanh chóng phối hợp để đưa người bệnh vào phòng can thiệp trong thời gian sớm nhất.

Hình ảnh chụp mạch số hoá xoá nền DSA trước và sau can thiệp

Tại đây, ê-kíp can thiệp tiến hành lấy huyết khối động mạch não bằng kỹ thuật nội mạch. Thủ thuật được thực hiện thành công chỉ trong khoảng 30 phút, giúp tái thông dòng máu lên não và ngăn chặn nguy cơ tổn thương não lan rộng.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Đình Giang, người trực tiếp thực hiện can thiệp, cho biết:

“Tắc động mạch thân nền là thể đột quỵ rất nặng vì động mạch này cấp máu cho tuần hoàn não sau, tiểu não và thân não – trong đó, trung tâm điều khiển các chức năng sống như hô hấp, tuần hoàn và ý thức. Nếu không được can thiệp kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 70–90%. Việc can thiệp cũng gặp nhiều thách thức do mạch máu nhỏ, xoắn vặn và nằm sâu trong não. Vì vậy, phát hiện sớm và can thiệp trong thời gian vàng có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hồi phục của người bệnh.”

Người bệnh hồi phục sau can thiệp

May mắn cho người bệnh, thời gian vàng đã được tận dụng kịp thời. Chỉ khoảng một giờ sau khi khởi phát triệu chứng, người bệnh đã được đưa đến bệnh viện và tiến hành can thiệp trong khung thời gian tối ưu.Sau can thiệp, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, phục hồi vận động với sức cơ 5/5 và có thể giao tiếp bình thường trở lại.

Chia sẻ sau khi vượt qua cơn nguy kịch, người bệnh xúc động cho biết:

“Tôi thực sự cảm thấy mình như được hồi sinh lần thứ hai. Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời và được các bác sĩ cứu chữa nhanh chóng, hậu quả có lẽ sẽ rất khó lường.”

Theo các bác sĩ, sau giai đoạn can thiệp, người bệnh sẽ tiếp tục được điều trị nội khoa và thực hiện các thăm dò chuyên sâu nhằm tìm nguyên nhân hình thành huyết khối, từ đó xây dựng phác đồ điều trị và dự phòng tái phát đột quỵ trong tương lai.

Ekip các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh thực hiện can thiệp thành công cho người bệnh bị bị đột quỵ do tắc động mạch thân nền

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội bất thường, nói khó, yếu liệt tay chân, chóng mặt hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt. Việc phát hiện và can thiệp trong 6 giờ đầu đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống và hạn chế di chứng cho người bệnh.

