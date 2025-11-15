Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị và thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại xã Triệu Phong.

Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: P.Đ



Dịp này, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao 25 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ hoàn cảnh khó khăn tại xã Hiếu Giang, với tổng trị giá 25 triệu đồng.

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Hội Nhà báo và những người làm báo tỉnh Nghệ An.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ hoàn cảnh khó khăn tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: P.Đ





Tác giả: Phước Đạt

Nguồn tin: baoquangtri.vn