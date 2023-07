Công an Nghệ An dâng hoa, dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại các di tích lịch sử

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Đại tá Trần Hồng Quang, đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đoàn đại biểu tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng lễ lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đoàn đại biểu Công an tỉnh đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tri ân sâu sắc sự hi sinh mất mát của các gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với các mạng, người có công với cách mạng, thời gian qua, bên cạnh các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Công an tỉnh Nghệ An quan tâm thực hiện với nhiều việc làm thiết thực, nhân văn. Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành về chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng… Qua đó, giúp cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An hiểu hơn những mất mát, hi sinh của các thế hệ cha anh, để thêm trân quý giá trị hòa bình, độc lập.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh thắp hương tri ân 13 thanh niên xung phong “Tiểu đội thép” thuộc Đại đội 317

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh thắp hương tri ân 13 thanh niên xung phong “Tiểu đội thép” thuộc Đại đội 317

Trong không khí linh thiêng, Công an tỉnh Nghệ An nguyện hứa đoàn kết, một lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và phát huy những thành tích đạt được trong quá trình công tác; đoàn kết, thống nhất, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Xây dựng lực lượng Công an Nghệ An chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Công an Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn là nút giao thông trọng điểm trên tuyến đường chiến lược 15A, là "yết hầu" giao thông quan trọng của tuyến vận tải Trường Sơn để chi viện cho chiến trường miền Nam. Tại “toạ độ lửa” Truông Bồn có 1.240 người con ưu tú đã ngã xuống trên cung đường huyền thoại do bom đạn của kẻ thù, tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong “Tiểu đội thép” thuộc Đại đội 317 vào ngày 31/10/1968. Nơi đây lưu giữ vẹn toàn những giá trị sống của một thế hệ thanh niên quyết hi sinh tất cả cho độc lập, tự do của Tổ quốc, viết nên một huyền thoại Truông Bồn trong thế kỷ XX - là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Lãnh đạo huyện Anh Sơn thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào

Đến với huyện Anh Sơn, Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào. Đây là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc và là biểu tượng tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt - Lào anh em. Nghĩa trang là nơi để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh với quân giải phóng Pa-thét, chiến đấu bảo vệ hai đất nước. Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nghĩa trang lớn nhất quy tập các mộ liệt sĩ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào, được xây dựng từ năm 1976. Nơi đây quy tụ gần 11.000 phần mộ liệt sĩ thuộc 47 tỉnh, thành phố trên cả nước, đã hi sinh trên chiến trường nước bạn Lào, trong đó có khoảng 7.400 ngôi mộ chưa biết tên liệt sĩ.

Các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh thắp hương phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào

Tại các di tích lịch sử, Đoàn đại biểu Công an tỉnh đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm; thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sĩ và làm lễ, dâng hoa, dâng hương, thắp hương từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến những người con trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đây là chuỗi các hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Công an tỉnh Nghệ An nhằm giáo dục truyền thống, nêu cao tinh thần cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục ra sức thi đua, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Minh Khôi - Xuân Bắc

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn