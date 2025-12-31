Một thuyền viên nghi ngáo đá leo lên mái nhà 3 tầng được đưa xuống an toàn

Ngày 30/12, UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Công an đã kịp thời đưa một người đàn ông leo lên mái nhà 3 tầng xuống đất an toàn.

Ông N.V.B đang đứng trên mái của căn nhà 3 tầng.

Trước đó, người dân phát hiện một người đàn ông đứng trên mái của căn nhà 3 tầng ở khu vực Làng chài Mũi Né, phường Mũi Né. Người này có hành vi mất kiểm soát, di chuyển qua lại ở vị trí rất nguy hiểm và có biểu hiện nghi ngáo đá.

Nhận được tin báo, Công an phường Mũi Né đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án tiếp cận, trấn an và đảm bảo an toàn cho người đàn ông.

Công an phường Mũi Né đã kịp thời can thiệp đưa ông N.V.B xuống đất an toàn.

Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã đưa được người đàn ông từ mái nhà xuống đất an toàn.

Ông B. được đưa về trụ sở Công an để làm việc.

Người này sau đó được đưa về trụ sở Công an để làm việc và tiến hành các bước kiểm tra. Danh tính người đàn ông được xác định là N.V.B (SN 1988, ngụ tỉnh Khánh Hòa). Theo xác minh ban đầu, ông B. là lao động trên một tàu cá vừa cập cảng Mũi Né. Sau đó thì xảy ra vụ việc trên.

Hiện Công an phường Mũi Né đang tiến hành các thủ tục củng cố hồ sơ theo quy định.

