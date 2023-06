Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 -2023

Tham dự hội nghị có Đại tá Đoàn Xuân Bường- Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, đư­ợc sự quan tâm chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư­ lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun, nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào quy tập đư­ợc gần 12.500 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun đưa về nước và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Đây là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã không tiếc máu xương của mình, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung trên đất nước Lào anh em.

Mùa khô năm 2022 – 2023, mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập phần mộ các liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào gặp phải không ít những khó khăn, vất vả, nhất là địa hình vùng núi xa xôi, hiểm trở, đối diện với khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu, nhưng với trách nhiệm và lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc được 96 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước CHDCND Lào.

Đội Quy tập đã thực hiện tốt việc “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng Lào” để hòa nhập và hiểu biết về phong tục tập quán, nắm chắc tình hình an ninh chính trị của từng địa bàn, giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Qua đó, đã tạo được niềm tin và sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh bạn trong việc dẫn đường, bảo vệ, cung cấp thông tin các phần mộ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những nguyên nhân, hạn chế trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 -2023.

Đại tá Đoàn Xuân Bường – Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 phát biểu

Đ/c Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đoàn Xuân Bường – Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 -2023.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phù hợp đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào cũng như trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phát huy trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, trong đó, nòng cốt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, là cơ quan trung tâm tham mưu, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố, kiện toàn cán bộ, nhân viên cơ quan tham mưu giúp việc và cán bộ, nhân viên Đội Quy tập kịp thời đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, huấn luyện, xây dựng động cơ, thái độ trách nhiệm; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cả trong và ngoài nước.

Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về các phần mộ liệt sĩ còn lại ở Lào và trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các huyện miền núi, các địa bàn địch tập trung đánh phá.

Phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong việc xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin để kịp thời phân tích, đánh giá trên cơ sở thông tin của thân nhân liệt sĩ, các đơn vị cung cấp để tiến hành xác định danh tính chính xác, kịp thời. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Đội quy tập thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào; bảo đảm phương tiện, cơ sở vật chất để thực hiện tốt nhiệm vụ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

