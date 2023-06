Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An các đồng chí: Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Thái Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cả nước có 1.024.063 phiếu đăng ký dự thi. Trong đó, 37.841 thí sinh tự do; 47.769 thí sinh chỉ xét tốt nghiệp; 34.155 thí sinh chỉ xét tuyển sinh đại học; 943.340 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.

Tổng số thí sinh thi khoa học tự nhiên 323.187 thí sinh (chiếm 31,52% tổng số thí sinh); tổng số thí sinh thi khoa học xã hội là 566.921 thí sinh (chiếm 55,30% tổng số thí sinh). Có 46.670 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ. Trên toàn quốc có 2.273 điểm thi với 44.681 phòng thi.

Tại hội nghị, Bộ GD&ĐT đã thông tin về một số nội dung chính trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như: Các văn bản hướng dẫn; kế hoạch tổ chức kỳ thi; kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi… Cùng với đó, yêu cầu Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trong thời gian tới cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi; thành lập hội đồng thi và các ban của hội đồng thi đúng quy định; rà soát tổng thể cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi, địa điểm in, sao đề, lưu trữ bài thi…; xây dựng phương án chi tiết để tổ chức thi.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố đã báo cáo, thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi của ngành, của địa phương. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để tổ chức hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa hết sức quan trọng. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, các thi sinh tham dự kỳ thi đang theo học Chương trình giáo dục phổ thông cũ, trong khi Bộ GD&ĐT đang triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiến hành đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, vì vậy trong kỳ thi có nhiều điểm mới theo tinh thần Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 các địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

Đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 các địa phương phát huy và hoàn thành trách nhiệm khi đã được phân cấp, phân quyền. Trong quá trình triển khai kỳ thi phải đảm bảo thống nhất, xuyên suốt giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo các địa phương.

Các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng ngành về tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi. Ban Chỉ đạo thi các cấp cần tổ chức lựa chọn nhân sự đảm bảo có năng lực, đạo đức tham gia phục vụ kỳ thi; tổ chức tập huấn đầy đủ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi; xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an ninh, an toàn công tác in, sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi; bố trí đầy đủ phòng thi chính thức và phòng thi dự phòng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương ở các điểm thi; chú trọng công tác thông tin, báo cáo… Đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng…

Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã triển khai một số nội dung trong công tác chuẩn bị kỳ thi. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi; tổ chức kỳ thi đúng quy chế nhưng không gây áp lực, ức chế đối với thí sinh; đảm bảo cung ứng điện trong quá trình tổ chức kỳ thi; xây dựng các phương án dự phòng để ứng phó với tình hình thiên tai…

Tại tỉnh Nghệ An, số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 36.973 thí sinh (trong đó, 34.215 thí sinh THPT; 2.722 thí sinh GDTX); 992 thí sinh tự do. Số thí sinh đăng ký thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là 2.355 thí sinh. Số thí sinh vừa đăng ký xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển Đại học, Cao đẳng là 33.588 thí sinh. Toàn tỉnh có 70 điểm thi với 1.597 phòng thi. Dự kiến sẽ huy động khoảng 6.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi.



