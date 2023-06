Hội nghị Chủ tịch UBND cấp huyện các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt năm 2023

Các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đức Luận - Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Quang cảnh hội nghị

Thứ tưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu

Phát biểu khai mạc Hội Nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Chủ tịch UBND cấp huyện có vai trò rất quan trọng; là cấp trực tiếp chỉ huy phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý ngay từ khi những hành vi vi phạm diễn ra; chỉ đạo tổ chức tuần tra canh gác phát hiện và xử lý ngay từ giờ đầu những sự cố đe dọa an toàn chống lũ của đê. Qua thực tế công tác, ở nơi nào, đồng chí Chủ tịch, các đồng chí lãnh đạo UBND cấp huyện có kinh nghiệm, nắm vững những quy định của pháp luật về trách nhiệm được giao, quan tâm chỉ đạo, đôn đốc sát sao, quyết liệt và tổ chức thực hiện bài bản, nề nếp thì ở nơi đó công tác quản lý, bảo vệ, hộ đê, phòng chống lũ, lụt được thực hiện tốt, vi phạm pháp luật về đê điều ít xảy ra; các tuyến đê được đảm bảo an toàn chống lũ, giảm được thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thiên tai xảy ra bất thường, cực đoan, trái quy luật

Đ/c Phạm Đức Luận - Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai báo cáo

Năm 2022, thiên tai ở nước ta xảy ra bất thường, cực đoan, trái quy luật ngay từ những tháng đầu năm với 21/22 loại hình thiên tai (trừ sóng thần) trong đó có 1.072 trận thiên tai. Mưa lớn trái mùa, kéo dài đã gây sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, ngập lụt đô thị, khu công nghiệp trong các tháng 4,5,6 ở phía Bắc, các hồ chứa Sơn La, Hoà Bình, Tuyên Quang đã phải vận hành xả khi chưa vào thời kỳ mùa lũ và duy trì trong thời gian khá dài, đây là điều hiếm thấy kể từ khi hệ thống liên hồ chứa sông Hồng đưa vào vận hành khai thác. Tại miền Trung mưa lớn trái mùa, mưa lớn sau 03 cơn bão liên tiếp đổ bộ đất liền, có nơi vượt lịch sử về cường suất, tổng lượng (Quỳnh Lưu 662mm; Con Cuông 650mm; Suối Đá, Đà Nẵng là 831mm, cường suất 642mm/7 giờ) gây ngập lụt diện rộng đồng bằng, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi, đặc biệt nghiêm trọng tại Nghệ An, thành phố Đà Nẵng có nơi tới 2,0m; lũ quét nghiêm trọng tại huyện Kỳ Sơn.

Về bão, liên tiếp 03 cơn bão cường độ khi đổ bộ tuy không lớn, nhưng gây mưa lớn trên diện rộng làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó bão số 4 (Noru) đạt cường độ mạnh nhất cấp 14-15, giật cấp 17, gần đạt cấp siêu bão trên biển Đông. Ngoài ra, tại khu vực biển Tây triều cường, kết hợp gió mạnh gây sóng lớn tràn và sạt lở đê biển Tây, tỉnh Cà Mau; trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra liên tiếp 247 trận động đất,… Thiên tai năm 2022 đã làm 175 người chết, mất tích, thiệt hại về kinh tế gần 19.500 tỷ đồng (gấp 1,6 lần thiệt hại về người và 3,4 lần thiệt hại về kinh tế so với năm 2021).

Sáu tháng đầu năm 2023, thiên tai bất thường cũng xảy ra ở nhiều nơi trên đất nước ta, đã xảy ra 03 trận mưa lớn, 21 trận dông lốc, 12 vụ sạt lở bờ sông, 78 trận động đất, 02 đợt rét hại và 12 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển, trong đó ngay cuối tháng 3/2023 đã xảy ra nắng nóng vượt lịch sử cùng thời kỳ tại Hoà Bình. Thiên tai đã làm 07 người mất tích, thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng.

Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Nghệ An là tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai đặc trưng cho khu vực duyên hải Miền Trung như Bão, áp thấp nhiệt đới, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, hạn hán, rét hại, mưa đá, lốc, sét… (đã có 21/22 loại hình thiên tai đã xẩy ra trên địa bàn tỉnh trừ sóng thần).

Nghệ An cũng là tỉnh có hệ thống đê điều lớn với gần 500 km (đê cấp 2: 44,22 km, đê cấp 3: 11,92 km, đê sông: 155,09 km, đê biển: 53,43 km). Các tuyến đê đã phát huy tác dụng ngăn nước lũ trên các sông, ngăn nước dâng do bão ở các tuyến đê biển, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho gần 2 triệu người dân và 260.000 ha đất ở, đất sản xuất công, nông nghiệp. Các tuyến đê đã hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội. Ngoài tác dụng chống lũ, các tuyến đê này còn đóng vai trò là các tuyến giao thông quan trọng trong vùng, mặt đê, cơ đê được kết hợp làm Quốc lộ, huyện lộ, đường liên xã, liên xóm và đường phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết: Tỉnh Nghệ An luôn coi nhiệm vụ phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy chính quyền, vì vậy trong những năm qua, mặc dù có những diễn biến phức tạp trong thiên tai nhưng tỉnh đã luôn chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai và triển khai sớm nhất với phương châm" chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả trong đó lấy phòng là chính".

Đ/c Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tham luận công tác bố trí nguồn ngân sách địa phương cho công tác duy tu, bảo dưỡng đê điều trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, các nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai năm 2023. Đồng thời, trao đổi những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, chia sẻ những tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ và giải quyết để giữ vững an toàn hệ thống đê điều trước diễn biến lũ bão ngày càng cực đoan, khốc liệt, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, nhà nước trước thiên tai.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn