Thủ tướng: Xử lý nghiêm các vụ tiêu cực thi THPT, công bố công khai

Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: VGP

Chỉ đạo của Thủ tướng được nêu trong kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2026, diễn ra ngày 3-8.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai.

Cùng đó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt năm học 2026-2027; tổ chức lễ khai giảng đồng thời với khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền với phương án vận hành bảo đảm tính bền vững.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thông tin về phiên họp. Theo đó Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra khẩn trương có kết luận, đảm bảo xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Đồng thời cần kiến nghị với các cơ quan của Đảng xử lý kỷ luật về mặt Đảng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và một số bộ ngành công bố công khai quyết định, hướng xử lý vi phạm tại kỳ thi ở Tuyên Quang và một số địa phương khác.

“Có hình thức công bố rộng rãi thông tin cho dư luận” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước đó làm việc tại Tuyên Quang ngày 15-7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xảy ra tại điểm thi của Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trong đó Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra, làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan; đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, không bỏ sót vi phạm, không có vùng cấm và ngoại lệ; đề xuất phương án xử lý phải đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy định của pháp luật, quy chế thi và kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng, cần khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền rà soát kỹ lưỡng, thống nhất và quyết định phương án xử lý đối với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.

Ngày 17-7, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT chuyên Tuyên Quang chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026 - 2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 còn có một số trường hợp sử dụng công nghệ cao để gian lận, nhưng chỉ phát hiện sau khi thi (do thí sinh khác tố cáo). Còn có tình trạng vi phạm pháp luật, quy chế thi nghiêm trọng tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị). "Bệnh thành tích và tâm lý coi trọng điểm số vẫn tạo áp lực đối với người học và cơ sở giáo dục. Trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, việc để xảy ra vi phạm pháp luật, quy chế nghiêm trọng tại điểm thi ở Tuyên Quang và Quảng Trị cho thấy công tác quản trị rủi ro, kiểm soát trách nhiệm cá nhân và phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao chưa thật sự chặt chẽ, ảnh hưởng đến kỷ cương và uy tín của ngành", Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: tuoitre.vn