Hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2026

Các đại biểu dự hội nghị giao ban

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo thông tin về tình hình hoạt động báo chí trong tháng 5/2026

Trong tháng 5/2026, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tương đối tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lưu lượng thông tin tích cực về Nghệ An tiếp tục được duy trì ở mức cao, tập trung phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Các cơ quan báo chí đã dành nhiều thời lượng, dung lượng tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh; các chủ trương, định hướng quy hoạch và phát triển của Nghệ An; các hoạt động làm việc, kiểm tra cơ sở của lãnh đạo tỉnh nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, báo chí cũng tập trung thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, góp phần cung cấp thông tin kịp thời cho học sinh, phụ huynh và xã hội.

Một số vấn đề dân sinh được các cơ quan báo chí phản ánh khá đậm nét, như: Tình trạng quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh; mất điện cục bộ tại một số địa phương; những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài; nguy cơ và các vụ việc đuối nước trong dịp hè. Các nội dung phản ánh cơ bản khách quan, kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý, khắc phục.

Quang cảnh hội nghị

Trong tháng, báo chí tập trung tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo Trung ương về thăm và làm việc tại Nghệ An; các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026); các công trình, dự án trọng điểm được khởi công trên địa bàn tỉnh; Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX; các hoạt động tiếp xúc cử tri và chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy tại các địa phương. Đồng thời, nhiều tin, bài đã quảng bá hiệu quả hình ảnh Nghệ An thông qua việc giới thiệu các danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống, các giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng, miền trong tỉnh…

Một số cơ quan báo chí có nhiều tin, bài, chương trình chất lượng, phản ánh kịp thời và toàn diện tình hình của tỉnh như: Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Dân trí, Báo Lao động, Báo Công lý, Báo Tiền Phong, Báo Công Thương, VOV.VN và một số cơ quan báo chí khác.

Nhà báo Quang Đại – Báo Lao động thông tin về một số hoạt động nghiệp vụ

Về công tác xử lý thông tin báo chí phản ánh, trong tháng 5/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác xử lý thông tin báo chí phản ánh; đồng thời tham mưu ban hành 10 văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, xử lý các nội dung do Báo Tiền Phong, Báo Lao động, Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Xây dựng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An phản ánh. Đến nay, đã có 07/10 vụ việc được các cơ quan, đơn vị xử lý và có báo cáo kết quả; 03/10 vụ việc còn lại đang trong thời hạn xử lý theo quy định.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Ngọc Tuấn thông tin về Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã thông tin về các hoạt động diễn ra trên địa bàn nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam (12/7/1946 – 12/7/2026).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương, của tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội XIV của Đảng; kết quả Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ nhằm bảo đảm thực hiện mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026, từ 10% trở lên và tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các giải pháp thực hiện hiệu quả các Nghị quyết chiến lược do Bộ Chính trị ban hành…

Tăng cường tuyên truyền các hoạt động của các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026); phản ánh những đóng góp của báo chí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; kết quả triển khai các dự án trọng điểm; những mô hình, cách làm hiệu quả, các điểm sáng nổi bật trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của Nghệ An.

Xây dựng các tuyến tin, bài, phóng sự đánh giá, sơ kết 01 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh; phản ánh kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở.

Tăng cường tuyên truyền chủ trương sắp xếp đơn vị thôn, xóm; làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và hiệu quả của việc sắp xếp nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc sử dụng xăng sinh học E10; nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích kinh tế, môi trường và trách nhiệm trong sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Tập trung tuyên truyền Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027; thông tin đầy đủ những điểm mới trong công tác tổ chức thi, tuyển sinh; công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm an toàn thực phẩm; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trong mùa nắng nóng. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy; các hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh, phát hiện và xử lý vi phạm.

Tập trung xây dựng các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các hoạt động văn hóa, du lịch, đặc biệt là Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026 với chủ đề “Bốn mùa biển gọi”; quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, văn hóa ẩm thực và các sản phẩm du lịch đặc sắc của Nghệ An; góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn