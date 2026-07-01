Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2026

Quang cảnh hội nghị

Các đồng chí chủ trì hội nghị giao ban

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo báo cáo

Trong tháng 6/2026, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tương đối tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các cơ quan báo chí đã có nhiều tin, bài tập trung đậm nét về các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội diễn ra của tỉnh; các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu; Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, đối thoại với nông dân năm 2026; kết quả thu hút FDI, khởi công các dự án trọng điểm, cải cách hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và các chủ trương phát triển chiến lược của tỉnh. Cơ quan báo chí cũng nhấn mạnh những nội dung chỉ đạo trong cuộc làm việc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại một số địa phương nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tái cấu trúc bộ máy hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội …

Một số vấn đề dân sinh, như: Tình trạng quá tải ở các bệnh viện, mất điện ở nhiều địa phương, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, tình trạng cháy rừng, tử vong do đuối nước… trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài được các cơ quan báo chí thông tin, phản ánh. Các cơ quan báo chí cũng phản ánh thẳng thắn tình trạng chậm tiến độ tại một số dự án do vướng giải phóng mặt bằng…

Các nội dung chỉ đạo khắc phục mọi khó khăn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tăng tốc tái định cư cho Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đôn đốc tiến độ Dự án nhiệt điện và triển khai trục liên kết chiến lược Cao tốc Vinh – Thanh Thủy đều được thông tin quyết liệt.

Các cơ quan báo chí thông tin, cập nhật kết quả tuyển sinh, kỳ thi các cấp; phản ánh áp lực tuyển sinh đầu cấp giữa các trường học; kiến nghị, đề xuất hỗ trợ kinh phí cho hoạt động Hội Khuyến học cấp xã, phường. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã có nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh đậm nét không khí các hoạt động văn hóa, văn nghệ vùng miền; quảng bá các danh lam, thắng cảnh, tiềm năng du lịch, con người của vùng quê xứ Nghệ; những kết quả tích cực của ngành du lịch; vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn di sản, tôn vinh các giá trị văn hóa, góp phần hình thành sản phẩm văn hóa, du lịch…

Trong tháng 6/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo 5 vấn đề báo chí phản ánh. Đến ngày 30/6/2026, có 05 vấn đề đã được các đơn vị, địa phương chỉ đạo xử lý. Trong tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành 14 văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương xử lý 14 vấn đề do các cơ quan báo chí và các trang mạng xã hội phản ánh. Trong đó, có 09/14 vấn đề đã được các đơn vị, địa phương kiểm tra xử lý và có văn bản thông báo kết quả gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có 05/14 vấn đề chưa đến hạn giải quyết.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh phát biểu

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Phạm Ngọc Cảnh đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc đồng hành, định hướng dư luận xã hội trong thời gian qua. Các cơ quan báo chí đã tích cực vào cuộc, truyền tải kịp thời các thông tin trọng điểm của địa phương; đặc biệt là ủng hộ tinh thần quyết tâm, quyết liệt của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các giải pháp thực hiện hiệu quả các Nghị quyết chiến lược do Bộ Chính trị ban hành; nội dung thực hiện, triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh… Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2026. Tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp, đề án sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đồng thời, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và các giải pháp trọng tâm trong quý III và thời gian tới; quan tâm tuyên truyền những kết quả tích cực, rõ nét trong công tác thu hút đầu tư, nhất là việc triển khai các dự án trọng điểm, tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu, giải ngân vốn đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội. Đổi mới phương thức tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, công tác biển đảo năm 2026 theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, chủ động ứng dụng công nghệ, tăng hiệu quả truyền thông trên nền tảng số. Đồng thời chủ động trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề biển đảo.

Đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền việc triển khai các phương án bảo đảm sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu, cơ cấu cây trồng hợp lý, giải pháp phòng chống hạn, hỗ trợ cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất…

Cùng với đó, tiếp tục tích cực tuyên truyền việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, bảo đảm các điều kiện học tập cho học sinh, nhất là ở các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão lũ… Quan tâm đẩy mạnh các tuyến tin, bài về Du lịch Cửa Lò 2026 “Bốn mùa biển gọi” gắn với phát triển du lịch, nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, văn hóa ẩm thực, trải nghiệm thực tế ở Nghệ An hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn