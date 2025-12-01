Hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2025

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh; Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, Phóng viên thường trú đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Bá Hảo nhận xét tình hình báo chí tháng 11/2025

Tháng 11/2025, công tác báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phản ánh toàn diện các sự kiện chính trị trọng đại, nổi bật là việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo tỉnh, cùng những tín hiệu tích cực về kinh tế - xã hội. Bên cạnh dòng thông tin chủ lưu, các cơ quan báo chí và mạng xã hội cũng tập trung phản ánh nhiều vấn đề "nóng" được dư luận quan tâm, từ thiên tai bão lũ đến các thách thức về an ninh mạng và an sinh xã hội. Các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, góp phần lan tỏa hình ảnh Nghệ An, đồng thời thúc đẩy cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết các điểm nghẽn thực tiễn.

Các hoạt động của lãnh đạo tỉnh được báo chí thông tin đậm nét, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, đáng chú ý là việc tiếp đón Đoàn công tác tỉnh Kaluga, Liên bang Nga tham quan Tập đoàn TH; làm việc với các đối tác Thụy Sĩ về hợp tác chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ; cùng với việc Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh, và dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới.

Cũng trong tháng 11, hai sự kiện quan trọng của hệ thống chính trị là Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí cũng đã tuyên truyền, ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế của tỉnh, khẳng định nỗ lực chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Nghệ An tăng 16,42%. Tỉnh đã thu hút gần 1 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng đầu năm 2025. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2025 ước đạt khoảng 9,3% – 9,54%.

Báo chí tập trung phản ánh nỗ lực quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công , và giải pháp tháo gỡ cho các công trình đình trệ sau chuyển giao chính quyền hai cấp. Đáng chú ý, Nghệ An dự kiến chi 35,7 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ tăng cường đến xã miền núi. Đồng thời, các vấn đề về dự án chậm tiến độ, đặc biệt là các "dự án treo" bị bỏ phí suốt nhiều năm, tiếp tục được báo chí phản ánh và đề nghị cần có giải pháp xử lý dứt điểm.

Nhà báo Bá Thăng – Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam đề nghị tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí Trung ương được mời tham dự các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn tỉnh

Bên cạnh đó, báo chí và mạng xã hội đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người dân cả nước hướng về đồng bào Miền Trung – Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ lịch sử. Các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, hình ảnh lực lượng chức năng sơ tán người dân đã khẳng định sức mạnh của tình người. Việc sử dụng nền tảng công nghệ như VNeID để kêu gọi ủng hộ được xem là điểm sáng, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Vụ việc thẩm mỹ viện Malisa bị Công an khám xét thu hút sự chú ý, làm dấy lên mối lo ngại về tiêu chuẩn an toàn trong thẩm mỹ. Trong ngành y tế, việc hơn 388 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông phải nghỉ học vì dịch cúm A đã được thông tin nhanh chóng. Trong giáo dục, vấn đề bạo lực học đường tiếp tục là nỗi lo, đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của nhà trường - gia đình - địa phương.

Sau hơn 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 02 cấp những kết quả đạt được, những vướng mắc, bất cập, khó khăn được báo chí phản ánh chi tiết. Bên cạnh đó, báo chí cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng tin giả, tin sai lệch, thậm chí do AI tạo ra thông tin mưa lũ, gây hoang mang dư luận; cảnh báo các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Cùng với với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, các cơ quan báo chí đã thể hiện vai trò xã hội khi ủng hộ và kêu gọi ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật trong tháng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh định hướng công tác tuyên truyền

Bước sang tháng 12/2025, định hướng công tác tuyên truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; đẩy mạnh thông tin trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; tuyên truyền sâu rộng Kết luận số 203-KL/TW ngày 4/11/2025 của Bộ Chính trị về việc tập trung thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm đạt mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó, đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục hậu quả mưa lũ; chủ động có các bài viết đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên môi trường mạng xã hội. Các cơ quan chức năng cũng được đề nghị tăng cường quản lý, kiểm soát bình luận, hạn chế tối đa thông tin tiêu cực, phản cảm trên không gian truyền thông, góp phần tạo đồng thuận xã hội và năng lượng tích cực.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn