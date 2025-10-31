Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 10

Quang cảnh hội nghị giao ban

Trong tháng, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, phối hợp nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự trên các lĩnh vực, nhất là sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Chủ động phát hiện, tham mưu xử lý tốt các vụ việc phát sinh, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Lực lượng chức năng tổ chức ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, truy quét, xử lý nghiêm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện quyết liệt, nhất là đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường.

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.

Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh; thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 59 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, làm chết 02 người, bị thương 19 người, thiệt hại tài sản hơn 600 triệu đồng (so với tháng 9/2025 tăng 01 vụ, tăng 01 người chết, giảm 19 người bị thương); một số loại tội phạm như giết người, gây rối trật tự công cộng tăng.

Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 88 vụ, 118 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (so với tháng 9/2025 giảm 09 vụ, 30 đối tượng), thu 32,07 gam heroin, 6.769 viên và 12 gam ma túy tổng hợp, 28,7 gam ma túy đá, 52,2 kg thuốc phiện. Phát hiện, xử lý 653 vụ, 681 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, (tăng 96 vụ, 119 đối tượng so với tháng 9/2025), chủ yếu là hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ hàng hóa, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại, khai thác khoáng sản trái phép; thu hơn 2,2 tạ pháo, 200m đất, cát, 02 tấn sản phẩm động vật, hơn 2.000 sản phẩm hàng hóa với tổng trị giá hơn 01 tỷ đồng.

Khởi tố 01 vụ, 03 bị can phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban quản lý dự án huyện Anh Sơn (cũ). Phát hiện, xử lý 08 vụ, 31 đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó 01 vụ, 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 07 vụ, 29 đối tượng đánh bạc trên không gian mạng.

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 13 người (tăng 02 vụ, tăng 03 người chết, giảm 04 người bị thương so với tháng 9/2025). Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 32 vụ tệ nạn xã hội, 179 đối tượng đánh bạc, thu 417.000.000 đồng (xử lý hình sự 20 vụ, 126 đối tượng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo, làm rõ cụ thể những nội dung trọng tâm của ngành, lĩnh vực phụ trách; phân tích, đề xuất những vấn đề, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Thời gian tới, lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là dịp trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tăng cường công tác nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn đặc thù, nhất là an ninh biên giới, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh trong khu công nghiệp... Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo; đấu tranh hiệu quả với các vấn đề lợi dụng dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, khách quốc tế đến thăm và làm việc.

Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các Luật, Nghị quyết của Quốc hội mới được thông qua liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản của mỗi ngành để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật mới. Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy mới, nhất là hoạt động của các cơ quan, đơn vị và quan hệ phối hợp công tác giữa Quân sự, Công an xã, phường, Viện kiểm sát nhân dân khu vực, Tòa án nhân dân khu vực, Thi hành án dân sự khu vực... để kịp thời phát hiện, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc vận hành bộ máy mới hiệu quả, không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá.

Thực hiện các nội dung liên quan đến tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đối với các trụ sở, nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cần có phương án bảo quản, sử dụng, khai thác phù hợp, không để hư hỏng, xuống cấp, bị lấn chiếm, thất thoát, lãng phí trong thời gian chờ xử lý. Tăng cường công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo, tập trung kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, nhất là các cơ sở, tài sản công thuộc cấp huyện quản lý, sử dụng trước đây…

