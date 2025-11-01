Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 11/2025

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chủ trì hội nghị

Trong tháng 11, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được ổn định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ săn sàng triển khai lực lượng, phương tiện, kịp thời tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, phối hợp nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự trên các lĩnh vực. Các đơn vị trong khối nội chính chủ động phát hiện, tham mưu xử lý tốt các vụ việc phát sinh, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Minh Thế báo cáo công tác nội chính tháng 11/2025

Lực lượng chức năng tổ chức ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, truy quét, xử lý nghiêm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong tháng, trên địa bàn xảy ra 102 vụ xâm phạm trật tự xã hội, làm bị thương 42 người, thiệt hại tài sản hơn 900 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 27 vụ, 53 đối tượng vận chuyển, tàng trữ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu 9,03 gam heroin, 879 viên ma túy tổng hợp, 187 gam thuốc phiện. Cùng với đó, phát hiện, xử lý 149 vụ với 160 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, chủ yếu là hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ hàng hóa, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại, khai thác khoáng sản trái phép; thu 1,3 tạ pháo, 150m3 đất, cát, 03 tạ sản phẩm động vật, 500 sản phẩm hàng hóa với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Phát hiện, xử lý 28 vụ, 148 đối tượng đánh bạc, thu 649 triệu đồng; 07 vụ với 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 01 vụ với 02 đối tượng môi giới mại dâm...

Công tác điều tra, truy tố, xét xử được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện quyết liệt. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.

Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh; thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An báo cáo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, dự báo tình hình trong thời gian tới

Phó Chủ nhiệm phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa báo cáo việc kiểm tra xử lý một số vụ việc

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Minh Tuấn báo cáo về vụ việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành, đơn vị trong khối đã báo cáo rõ hơn tình hình an ninh trên tuyến biên giới đất liền và biển; công tác tuyển quân tham gia nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, báo cáo cụ thể về tình hình giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; đề xuất hướng xử lý...

Về nhiệm vụ trong tháng 12/2025, lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cho công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của tỉnh, các đoàn lãnh đạo cấp cao và khách quốc tế. Đồng thời phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo và đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là dịp trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng với đó, triển khai kế hoạch tấn công, truy quét tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026. Xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, bị động, bất ngờ.

Các đơn vị đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thông qua kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết tố cáo; chủ động nắm bắt dư luận, phản ánh của Nhân dân về các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở và chỉ đạo xử lý nghiêm minh các vi phạm.

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến để nâng cao hiệu quả phục vụ, khắc phục triệt để tình trạng “tham nhũng vặt”. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Bên cạnh đó, đấu tranh hiệu quả với các vấn đề lợi dụng dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; kịp thời cung cấp các thông tin chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo ...

Các cơ quan nội chính thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình để góp phần vào việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn