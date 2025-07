Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2025

Quang cảnh Hội nghị

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo nhận xét tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí trong tháng 6/2025

Đánh giá về công tác báo chí trong tháng 06/2025, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo cho biết, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tương đối tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tích cực cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Một số cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền tích cực: Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An), Báo điện tử VOV.vn, Thông tấn xã Việt Nam, Tiền phong, Tạp chí điện tử Người đưa tin…

Các cơ quan báo chí đã tập trung thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của lãnh đạo tỉnh; những vấn đề được quan tâm tập trung thực hiện trong bối cảnh hiện nay như sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương; việc triển khai thực hiện 04 Nghị quyết “trụ cột” được Trung ương ban hành; Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Trong tháng, nội dung của Kỳ họp Quốc hội, các hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh; hoạt động kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, đặc biệt, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái trong tình hình mới đã được các cơ quan báo chí thông tin đậm nét...

Nhà báo Quốc Huy – Tạp chí Công dân và Khuyến học phát biểu

Bày tỏ quan tâm đến việc vận hành chính quyền 02 cấp, tại hội nghị giao ban báo chí, các nhà báo, phóng viên đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo để đội ngũ lãnh đạo xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thực sự gần dân, sát dân, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Cùng với đó đề nghị tỉnh tiếp tục có những giải pháp đột phá để đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển, trong đó cần quan tâm đến lĩnh vực du lịch, phát huy tiềm năng, giá trị về danh lam, thắng cảnh trên địa bàn... để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Một số ý kiến cũng trao đổi về nội dung thông tin mà cơ quan báo chí phản ánh được các cơ quan, đơn vị có liên quan đề nghị làm rõ.

Bên cạnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, các cơ quan báo chí đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Trong tháng, các cơ quan báo chí đã ủng hộ, kêu gọi ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng số tiền hơn 02 tỷ đồng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh định hướng công tác tuyên truyền tháng 7/2025

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh khẳng định, phía cơ quan quản lý nhà nước luôn tạo điều kiện để các nhà báo, phóng viên tác nghiệp thuận lợi nhất. Trong giai đoạn đi vào vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, rất mong muốn và đề nghị các cơ quan báo chí đồng hành, chia sẻ với tỉnh để chính quyền đi vào hoạt động thực sự thông suốt, hiệu quả.

Định hướng về công tác tuyên truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2025; tuyên truyền về việc triển khai 04 Nghị quyết “Trụ cột” của Trung ương; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền các phong trào, mô hình, điển hình thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm tuyên truyền những kết quả tích cực, rõ nét trong công tác thu hút đầu tư, văn hóa – xã hội; dịch vụ - du lịch; cải cách hành chính, công tác phòng ngừa tội phạm, đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, công tác đối ngoại,...

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng, như: Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7) gắn với truyền thống uống nước nhớ nguồn, gắn với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”’; ngày Truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7); 56 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 – 21/7/2025)...

Trong tháng, UBND tỉnh đã ban hành 03 văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương xử lý thông tin báo chí, mạng xã hội phản ánh. Đây đều là những vấn đề nóng, được các cơ quan báo chí, mạng xã hội đăng tải. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tiếp nhận 05 văn bản của các Sở, ban, ngành trả lời 05 vấn đề báo chí phản ánh theo đề nghị của Sở từ tháng 5/2025 chuyển qua. Theo nội dung báo cáo gửi về có 5/5 vấn đề báo chí phản ánh là có cơ sở; đồng thời, nhắc nhở một số phóng viên báo chí và một số cá nhân sử dụng mạng xã hội trong việc đưa thông tin.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn