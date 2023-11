Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2023

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí, các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong tháng 10/2023, về cơ bản các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền của tỉnh; thông tin tương đối đầy đủ và kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả và làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Bá Hảo báo cáo công tác quản lý nhà nước về báo chí trong tháng 10/2023

Trên lĩnh vực thời sự, chính trị, các hoạt động thăm và làm việc tại Nghệ An của lãnh đạo các Bộ, ban, ngành; các hoạt động đối ngoại, đối nội của lãnh đạo tỉnh đã được các cơ quan báo chí cập nhật thông tin đầy đủ. Bên cạnh đó, nội dung Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII, Hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Báo Nghệ An, Đài PT&TH Nghệ An, các cơ quan báo chí cập nhật, thông tin đầy đủ.

Các cơ quan báo, đài đã dành thời lượng, diện tích để thông tin các hoạt động kỷ niệm: Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy; Ngày thành lập các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy... Một số bài viết đã ghi nhận sự đóng góp của giới doanh nhân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của giới doanh nhân trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay.

Trên lĩnh vực kinh tế, các cơ quan báo, đài đã nêu bật một số kết quả tích cực trong quý III/2023; đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023. Nhiều bài viết khẳng định tính kịp thời, có hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, ngành, các địa phương trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, các cơ quan báo, đài cũng đã đề cập đến hệ lụy của thủy điện; doanh nghiệp nợ thuế gia tăng; khó khăn trong xây dựng các làng nghề phát triển bền vững; giá phân bón cao khiến người dân lo lắng; kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn để đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử; đầu ra hàng hóa nông sản cho người dân; phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm do khai thác, chế biến khoáng sản, đề cập một số bất cập trong quản lý hành chính ở cơ sở; kiến nghị, đề xuất xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm kéo dài...

Trong tháng 10/2023, một số vấn đề được các cơ quan báo chí, các trang Fanpage và mạng xã hội thông tin, dư luận quan tâm: Tình trạng dự án chậm tiến độ; dự án “treo”, dự án sử dụng đất không đúng mục đích, dự án triển khai không hiệu quả, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, làm giảm niềm tin, kìm hãm sự phát triển nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý quyết liệt. Một số ý kiến cho rằng tỉnh cần giải quyết, xử lý quyết liệt hơn nữa đối với tình trạng trên nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các cơ quan báo chí và trang mạng xã hội có nhiều tin, bài phản ánh tình trạng sạt lở do mưa lớn kéo dài; nhấn mạnh sự nỗ lực của địa phương, đơn vị chức năng trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai; đăng tải, chia sẻ và ghi nhận những đổi mới, phát triển du lịch Nghệ An…

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề được báo chí phản ánh nhiều lần nhưng chưa được ban, ngành chức năng giải quyết dứt điểm như: Tình trạng dự án chậm tiến độ, dự án treo, sai phạm trong quản lý đất đai. Một số vụ việc thuộc về tranh chấp dân sự nhưng vẫn được một số báo khai thác tỉ mỉ, phản ánh, tạo hiệu ứng không tốt trong dư luận.

Trong tháng 10/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục cập nhật thông tin các phóng viên, nhà báo trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin đăng phát trên báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã thông tin một số nội dung cơ bản trong Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 6/11/2023 ban hành Quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí, thông tin phản ánh trên mạng xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2023 và thay thế Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin báo chí thuộc địa bàn tỉnh.

Nhà báo Doãn Hòa – Báo Tuổi trẻ đề nghị cho biết trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm của các Trang thông tin điện tử do Sở cấp phép

Đ/c Trần Anh Tuấn – Trưởng Phòng Thông tin-Báo chí-Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện Sở đang quản lý 46 Trang Thông tin điện tử tổng hợp và Sở thường xuyên chấn chỉnh hoạt động của các Trang TTĐT, xử phạt vi phạm hành chính đối với các Trang TTĐT vi phạm

Tại hội nghị, các phóng viên đã phản ánh về tình trạng xã hội hóa trong việc chỉnh trang đô thị các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh; đề nghị các huyện tăng cường cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử các địa phương…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá, thông qua hội nghị giao ban, nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý báo chí của cơ quan quản lý nhà nước và những khó khăn trong quá trình tác nghiệp của phóng viên đã được làm rõ, giải quyết.

Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó tuyên truyền đậm nét Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39, các chỉ tiêu cụ thể về phát triển và 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền làm nổi bật kết quả, thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; nội dung thực hiện, triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh và 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm thông qua tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khóa XVIII vừa qua…

Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền những kết quả tích cực, rõ nét trong công tác thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, văn hóa - xã hội; dịch vụ - du lịch; cải cách hành chính. Tăng cường tuyên truyền về các sản phẩm OCOP, kế hoạch trưng bày các sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng miền Tây xứ Nghệ tại Bộ Nông nghiệp và PTNT…

