Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 5

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở TT&TT; Trần Minh Ngọc – Giám đốc Đài PTTH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí

Trong tháng 4, các cơ quan báo chí đã tập trung thông tin, tuyên truyền hoạt động thăm và làm việc tại Nghệ An của lãnh đạo Trung ương; hoạt động làm việc của lãnh đạo tỉnh; kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm; tiềm năng du lịch Nghệ An...

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Bá Hảo báo cáo tình hình báo chí trong tháng 4/2023

Cùng với đó, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kế hoạch tổ chức thi vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023. Các cơ quan báo chí cũng phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp trong kinh doanh, sản xuất; tình trạng lừa đảo trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp…. Đồng thời, các cơ quan báo chí cũng thông tin cảnh báo người dân cần quan tâm phòng chống dịch COVID-19 trước tình trạng số ca nhiễm gia tăng; nguy cơ cháy rừng cao, nhất là khi nắng nóng kéo dài…

Nhà báo Trần Bá Thăng – Truyền hình VTC phản ánh những vấn đề đang được dư luận quan tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền thông tin

Đ/c Trần Anh Tuấn – Trưởng phòng Quản lý báo chí, xuất bản, Sở TT&TT trao đổi về việc các cơ quan báo chí phải hoạt động đúng theo tôn chỉ mục đích

Trước một số vấn đề được phóng viên phản ánh tại Hội nghị giao ban và được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi, trả lời.

Riêng đối với vụ án liên quan đến cô Lê Thị Dung – Nguyên giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Hưng Nguyên, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thường trực Tỉnh ủy đã họp và nghe các ngành, đơn vị liên quan báo cáo toàn bộ vụ việc; đồng thời chỉ đạo kiểm tra, rà soát tất cả các văn bản pháp luật có liên quan, nghiên cứu, đánh giá khách quan và xét xử theo đúng quy định của pháp luật, tạo được sự đồng thuận trong xã hội tại phiên tòa phúc thẩm. Về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả phiên xử phúc thẩm để các cơ quan báo chí được biết. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị phía các cơ quan báo chí cần thông tin chính xác về bản chất của vụ việc, hạn chế thông tin khi chưa nắm rõ bản chất sự việc, tránh gây ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho Hội đồng xét xử phúc thẩm xét xử vụ án; tránh việc giật tít câu like tạo cơ hội để các thế lực thù địch vin vào để biến thành luận điệu xuyên tạc chống phá chính quyền.

Đ/c Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 5/2023

Về định hướng tuyên truyền trong tháng 5, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu cao nhất giữa nhiệm kỳ của các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng với đó, quan tâm tuyên truyền nội dung Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được HĐND tỉnh thông qua.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét chuỗi hoạt động văn hóa Lễ hội Làng Sen năm 2023 nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Hội nghị biểu dương điển hình và trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hội diễn Liên hoan nghệ thuật quần chúng của lực lượng Công an Nhân dân lần thứ XII – khu vực IV tổ chức tại Nghệ An và Lễ tôn vinh 5 Nhạc sĩ tài hoa quê hương Nghệ An do Đài Phát thanh -Truyền hình Nghệ An phối hợp với Hội đồng hương Nghệ An tại thành phố Hà Nội tổ chức.

Mặt khác, tuyên tuyên truyền về việc tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Tăng cường tuyên truyền phổ biến và quản lý công tác an ninh, an toàn trường học, đặc biệt là việc phòng, chống bạo lực học đường; cảnh báo phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em nhất là trong dịp hè. Quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh để tạo đà cho sự phát triển du lịch tỉnh nhà.

Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VH-TT thông tin về chuỗi hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2023

Tại hội nghị sáng nay, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể Thao thông tin về công tác tổ chức, chuỗi hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023).

Cùng với hoạt động dâng hoa, dâng hương, rước ảnh Bác, các hoạt động hội tại Lễ hội Làng Sen năm 2023, bao gồm: Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tỉnh Nghệ An năm 2023; triển lãm trưng bày các chuyên đề về Bác Hồ; trình diễn dân ca Ví, Giặm và giao lưu biểu diễn nghệ thuật; Giải bóng chuyền và giải võ cổ truyền Lễ hội Làng Sen năm 2023; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và hội trại, các trò chơi dân gian gắn với hoạt động tuổi thơ của Bác Hồ tại Sân vận động Làng Sen và Đền Chung Sơn, xã Kim Liên.

Bên cạnh đó, nét mới của Lễ hội Làng Sen năm nay là được tổ chức quy mô lớn hơn kèm theo các hoạt động mới được tổ chức, như: Tổ chức cuộc thi ẩm thực chế biến món ăn từ sen; lễ hội đường phố “Quê hương mùa sen nở”; tổ chức đoàn Famtrip, Presstrip “Về Làng Sen”; Cuộc thi “Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Nghệ An”; tổ chức Festival du lịch, trưng bày các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh...

Chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen kết hợp với Chương trình nghệ thuật “Người Mẹ Làng Sen” nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 155 năm Năm sinh Bà Hoàng Thị Loan sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 12/5/2023 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, được truyền hình trực tiếp trên VTV, nối cầu truyền hình trực tiếp tại thành phố Vinh và Nhà hát Sông Hương - Thành phố Huế.

Trong tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành kết luận xử lý 02 đơn tố cáo đối với cơ quan báo chí từ tháng trước chuyển qua; Tiếp nhận mới 02 đơn (01 đơn tố cáo; 01 đơn phản ánh) đối với cơ quan báo chí và trang thông tin điện tử tổng hợp.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn