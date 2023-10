Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2023

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2023

Trong tháng 9/2023, các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông. Trên lĩnh vực thời sự, chính trị, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền các hoạt động thăm và làm việc tại Nghệ An của lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương; các hoạt động đối ngoại, đối nội của lãnh đạo tỉnh đã được các cơ quan báo chí cập nhật thông tin đầy đủ.

Đ/c Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tháng 9/2023

Các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền đậm nét Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị; nhấn mạnh phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị.

Thông tin, tuyên truyền nổi bật những chỉ đạo, điều hành quyết liệt về kinh tế - xã hội của lãnh đạo tỉnh; tập trung vào những nội dung: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các dự án trọng điểm, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị. Một số cơ quan báo chí đã đánh giá bức tranh kinh tế Nghệ An trong 9 tháng đầu năm 2023; phân tích, đánh giá, bình luận, nhận định những thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm của Nghệ An để đạt được mục tiêu, kịch bản đề ra của năm 2023.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng phản ánh tình trạng trạng sạt lở, nguy cơ mất đất sản xuất, không đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở; tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức người dân để giảm thiệt hại khi mùa mưa bão đang xảy ra; nhấn mạnh sự nỗ lực của địa phương, đơn vị chức năng trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai. Tình trạng ô nhiễm do khai thác khoáng sản; vấn đề bãi đỗ xe tại các trung tâm siêu thị; sai phạm trong quản lý đất đai; tình trạng xe quá tải tái diễn; một số bất cập trong quản lý hành chính ở cơ sở… được các cơ quan báo chí thông tin, phản ánh.

Các cơ quan báo chí, các trang Fanpage và mạng xã hội đã đăng, phát nhiều thông tin, hình ảnh các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô; cập nhật, phản ánh tình hình mưa lũ gây ngập úng, sạt lở, thiệt hại về người và tài sản ở huyện Quỳ Châu; thông tin nỗ lực của đảng bộ, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang, cơ quan chức năng và người dân trong công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đồng thời, ghi nhận sự sẻ chia kịp thời của các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân hướng đến đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt gây ra ở huyện Quỳ Châu…

Trong tháng 9/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành 04 văn bản đôn đốc xử lý 04 vấn đề báo chí nêu còn tồn đọng. Tính đến ngày 5/10/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được 4 văn bản báo cáo kết quả xử lý vấn đề báo nêu của các đơn vị, địa phương. Theo kết quả tổng hợp từ các báo cáo, 04 vấn đề báo phản ánh đúng.

Đ/c Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giao Tỉnh ủy đã điểm lại những kết quả nổi bật trong hoạt động báo chí tháng 9/2023. Các hoạt động của các cơ quan báo chí đã tuyên truyền đậm nét về những sự kiện lớn của tỉnh; có nhiều hoạt động mang tính cộng đồng, lan tỏa.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các ngày lễ lớn, Phó Trưởng Ban Tuyên giao Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí xây dựng các tuyến bài tuyên truyền về các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh trong năm 2023; tuyên truyền về những thế mạnh của tỉnh trong thu hút đầu tư để các doanh nghiệp và người lao động cùng đồng hành để xây dựng doanh nghiệp phát triển ngày càng vững mạnh…

Tại hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2023, đồng chí Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở KH&CN đã thông tin về Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023; Lễ trao giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Nghệ An năm 2023; Tôn vinh các nhà khoa học và Lễ trao giải thưởng Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023.

Đ/c Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở KH&CN thông tin về các các hoạt động của Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023

Trong thời gian qua, lĩnh vực KH&CN đã có sự đóng góp rất lớn trong phát tiển kinh tế – xã hội. Tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của các cấp, các ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An, góp phần nâng cao văn hóa khởi nghiệp; hình thành tư duy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của cơ quan, doanh nghiệp. Tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong mỗi người dân; tạo lập văn hóa khởi nghiệp; liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ.

Đồng thời, xây dựng và kết nối mạng lưới chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong tỉnh, trong nước và quốc tế với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An. Đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối các chủ thể hệ sinh thái, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm KH&CN, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm tiêu biểu của Nghệ An; hình thành mạng lưới kết nối nhân tài người Việt Nam nói chung và người Nghệ An nói riêng trong tỉnh, trong nước và quốc tế để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; xây dựng Nghệ An trở thành một trong những Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của vùng và của cả nước. Từng bước đưa thành phố Vinh phát triển thành Thành phố khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Dự kiến, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023 tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 12-13/10/2023.

Theo đó, các hoạt động của ngày hội gồm: Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, công trình đạt giải sáng tạo KH&CN năm 2023, sản phẩm dự án khởi nghiệp tiềm năng, sản phẩm KH&CN và sản phẩm OCOP tiêu biểu với quy mô 40-60 gian hàng. Khai mạc ngày Hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023. Hội thảo “Thúc đẩy liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc trung bộ". Hội thảo giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung bộ. Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng 2023. Hội nghị kết nối đầu tư năm 2023. Lễ trao giải Techfest Nghệ An Open năm 2023, tôn vinh các nhà khoa học và giải thưởng sáng tạo KH&CN năm 2023. Các hoạt động này được tổ chức tại Trường Đại học Vinh.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ tổ chức Cuộc thi “Tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công nghệ làm đẹp - Beauty Tech Startup Talent” năm 2023 tại Trường Đại học Y khoa Vinh.

Đồng chí Nguyễn Quý Linh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng ngành KH&CN trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn