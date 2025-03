Your browser does not support the video tag.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD – ĐT Nghệ An: Đây video ghi lại sự việc xảy ra vào tháng 3/2021 tại xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn.

Nhóm học sinh là của xã Tân An, huyện Tân Kỳ sang sân vận động xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn đánh nhau. Sau vụ việc, Công an xã đã mời nhóm học sinh, cùng phụ huynh lên làm việc, viết cam kết và xử lý theo quy định, ông Đoàn Văn Thanh, Trưởng phòng GD- ĐT huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết thêm.

