Học sinh Nghệ An có thêm nhiều lựa chọn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Dự kiến thành lập Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh theo mô hình công lập trên cơ sở chuyển đổi từ trường tư thục hiện có. Thông tin chuyển đổi Trường PT Hermann Gmeiner từ trường tư thục sang trường công lập cũng nhận được sự quan tâm của phụ huynh, học sinh, nhất là trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ diễn ra.

Trường PT Hermann Gmeiner hiện có gần 2.000 học sinh ở cả 3 cấp từ tiểu học đến THPT. Riêng bậc THPT, mỗi năm trường có chỉ tiêu tuyển sinh từ 8 - 10 lớp 10 với trên 400 học sinh và chất lượng tuyển sinh được đánh giá chỉ sau các trường công lập.

Tổ chức SOS Quốc tế đã chính thức kết thúc chương trình hỗ trợ giáo dục nên từ năm 2020 đã bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, quyền quản lý nhà trường về cho địa phương. Sau khi bàn giao, nhà trường không còn thuộc sự quản lý hoặc tài trợ trực tiếp của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, nhưng về mặt pháp lý vẫn mang danh nghĩa trường tư thục, không có chủ đầu tư điều hành hoặc bảo trợ và nhà trường phải tự chủ kinh phí. Học sinh học tại trường phải đóng học phí cao hơn khá nhiều so với trường công lập.

Học sinh Nghệ An có thêm nhiều sự lựa chọn trong kỳ tuyển sinh năm 2026-2027

Với Trường PT Hermann Gmeiner Vinh, sau khi có thông báo kết luận của UBND tỉnh, nhà trường cũng đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và các ban, ngành liên quan xây dựng đề án và hoàn thành các thủ tục pháp lý. Trong lúc chờ quyết định cuối cùng, hiệu trưởng Trường PT Hermann Gmeiner cho biết, việc tuyển sinh vào lớp 10 vẫn thực hiện theo kế hoạch.

Ngoài ra, số trường THPT công lập không tăng nhưng số học sinh trên địa bàn các phường Vinh Lộc, Vinh Phú, Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng lại tăng đột biến. Số lượng học sinh lớp 9 dự kiến năm học 2026 - 2027 sẽ đạt khoảng 9.000 em. Trong khi đó, do quy mô các trường có hạn nên dù tăng lớp, tăng chỉ tiêu, mỗi năm số học sinh lớp 9 trúng tuyển vào các trường công lập trên địa bàn thành phố chỉ khoảng 2.700 em.

Trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu ngành Giáo dục xây dựng các giải pháp nhằm tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại khu vực trung tâm thành phố Vinh (cũ). Trước mắt, ngoài việc dự kiến tăng sĩ số từ 45 lên 50 học sinh/lớp, các trường công lập trên địa bàn cũng dự kiến tăng từ 18 lên 25 lớp, tức tăng thêm 7 lớp so với các năm trước. Để đảm bảo đủ phòng học và giáo viên, các trường cũng đã chủ động xây dựng phương án mở rộng quy mô.

Để tạo thuận lợi cho các nhà trường, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tính toán phương án mở thêm cơ sở 2. Trong đó, Trường THPT Hà Huy Tập dự kiến sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm GDTX thành phố Vinh; Trường THPT Lê Viết Thuật mở rộng sang Trường Trung cấp Nghiệp vụ Vinh; đồng thời mở rộng quy mô Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng theo phương án sử dụng cơ sở vật chất tại cơ sở 2 của Trung tâm GDTX-HN Nghệ An.

Dự kiến sau khi việc sáp nhập các trường nghề trên địa bàn hoàn thành, các trường sẽ bố trí lại lớp học, sửa chữa cơ sở vật chất để kịp đón học sinh vào đầu năm học 2026 - 2027.

Tác giả: T. Thành

