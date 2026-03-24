Học sinh Nghệ An thi vào lớp 10 đăng ký 4 nguyện vọng nhưng không được thay đổi sau kỳ thi

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, đặc biệt là việc thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng khi dự thi.

Theo đó, đối tượng dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS hoặc chương trình giáo dục thường xuyên, có độ tuổi theo quy định. Địa bàn tuyển sinh là học sinh học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các trường hợp chuyển từ địa phương khác đến phải được Sở GD&ĐT chấp thuận.

Trong mùa tuyển sinh năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng (không tính nguyện vọng vào trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú).

Học sinh thi vào lớp 10 ở Nghệ An sẽ được đăng ký 4 nguyện vọng

Trong đó, thí sinh đăng ký vào các trường THPT công lập được chọn tối đa 2 nguyện vọng; nếu đăng ký thêm nguyện vọng 3 và 4 thì phải thuộc các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Như vậy, so với các năm trước, thí sinh được đăng ký thêm 1 nguyện vọng.

Thí sinh sẽ dự thi tại đơn vị đăng ký nguyện vọng 1 nếu đơn vị này tổ chức thi tuyển.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, năm nay thí sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi hết thời gian đăng ký dự thi.

Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 22/4 đến 5/5/2026; sau ngày 6/5/2026, hệ thống sẽ khóa và thí sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Nghệ An gồm 3 môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, Ngữ văn và Toán thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/môn; môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm với thời gian 60 phút.

Lịch thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày (25 và 26/5/2026). Cụ thể, sáng 25/5 thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Ngoại ngữ; sáng 26/5 thi môn Toán.

Dự kiến, kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 4/6/2026. Sau đó, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo trong thời gian từ ngày 4 đến 9/6/2026.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn