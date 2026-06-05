Tiếp nhận nguyên trạng Làng trẻ em SOS Vinh, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh và Trường Mầm non SOS Vinh

Theo Quyết định, UBND tỉnh tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cụ thể, tiếp nhận nguyên trạng Làng trẻ em SOS Vinh thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam về UBND tỉnh Nghệ An và giao Sở Y tế quản lý trực tiếp (nội dung tiếp nhận thực hiện theo Biên bản bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Làng trẻ em SOS Vinh ngày 26/5/2026).

Đồng thời tiếp nhận nguyên trạng Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh thuộc hệ thống Làng SOS Việt Nam và Trường Mầm non SOS Vinh trực thuộc Làng SOS Vinh về UBND tỉnh Nghệ An và giao Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp (nội dung tiếp nhận thực hiện theo Biên bản bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng cơ sở giáo dục thuộc Làng SOS ngày 26/5/2026).

UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp nhận toàn bộ tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan đến tổ chức bộ máy, người lao động, tài chính, tài sản và chịu trách nhiệm quản lý toàn diện đối với Làng trẻ em SOS Vinh; phối hợp với Bộ Y tế, Làng trẻ em SOS Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tiếp nhận các đơn vị, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án sắp xếp, tổ chức lại Làng trẻ em SOS Vinh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế theo quy định hiện hành; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất việc giao biên chế hưởng lương từ ngân sách và hợp đồng lao động để tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động đối với nhân lực hiện có của Làng trẻ em SOS Vinh từ biên chế chưa sử dụng của các đơn vị trong ngành y tế.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan đến tổ chức bộ máy, người lao động, tài chính, tài sản và chịu trách nhiệm quản lý toàn diện đối với Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh và Trường Mầm non SOS Vinh. Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan để chủ động hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh sắp xếp lại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh và Trường Mầm non SOS Vinh theo quy định hiện hành; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất việc giao biên chế hưởng lương từ ngân sách và hợp đồng lao động cho các trường này từ biên chế chưa sử dụng của ngành giáo dục.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu, đề xuất việc giao biên chế hưởng lương từ ngân sách và hợp đồng lao động để tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động đối với nhân lực hiện có của Làng trẻ em SOS Vinh từ biên chế chưa sử dụng của các đơn vị trong ngành y tế; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, đề xuất việc giao biên chế hưởng lương từ ngân sách và hợp đồng lao động cho Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh và Trường Mầm non SOS Vinh từ biên chế chưa sử dụng của các đơn vị trong ngành giáo dục.

Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh quy trình, thủ tục sắp xếp, tổ chức lại Làng trẻ em SOS Vinh thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh quy trình, thu tục sắp xếp, tổ chức lại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh và Trường Mầm non SOS Vinh thành các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành.

Hướng dẫn các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động đối với số nhân sự hiện có của các đơn vị sau khi được tiếp nhận và chủ trì, phối hợp với các Sở này tham mưu UBND tỉnh, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trình Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương bổ sung biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước giao cho Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện việc tiếp nhận nhân lực các đơn vị từ Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Làng trẻ em SOS Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ tiếp nhận tài sản và giao các đơn vị quản lý, sử dụng theo các quy định hiện hành về quản lý tài sản công; tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo các quy định hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn Làng trẻ em và các cơ sở giáo dục tiếp nhận thực hiện đăng ký biến động đất đai (nếu có); hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất sau khi thực hiện xong việc bàn giao nhà, đất theo quy định của Luật Đất đai.

Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện quy trình, thủ tục sắp xếp, tổ chức lại Làng trẻ em SOS Vinh, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh và Trường Mầm non SOS Vinh theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh yêu cầu Làng trẻ em SOS Vinh, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh và Trường Mầm non SOS Vinh hoàn thiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, hồ sơ nhân sự, tài sản, các văn bản, hồ sơ, tài liệu pháp lý khác có liên quan đến tổ chức, hoạt động của các đơn vị để bàn giao cho cơ quan quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ, tài liệu bàn giao theo quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận, bàn giao nhà, đất, các đơn vị có trách nhiệm đăng ký đất đai với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ pháp lý có liên quan đến tổ chức, tài sản và hoạt động của Làng trẻ em SOS Vinh, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh và Trường Mầm non SOS Vinh theo quy định của pháp luật; Xây dựng phương án tự chủ tài chính trình cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tác giả: P.V (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn