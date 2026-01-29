Học sinh Nghệ An nghỉ 10 ngày dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Theo kế hoạch, học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và học viên tại các trung tâm tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống sẽ được nghỉ Tết từ ngày 13/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Như vậy, học sinh Nghệ An sẽ có 10 ngày nghỉ Tết liên tục.

Trong khi đó, lịch nghỉ Tết Nguyên đán đối với cán bộ, công chức, viên chức kéo dài từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2/2026 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Trong thời gian nghỉ Tết, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và phòng tránh tai nạn thương tích.

Đặc biệt, học sinh được quán triệt tuyệt đối không tham gia sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ; không sử dụng thuốc lá điện tử và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

Bên cạnh đó, căn cứ điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục cần chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương để huy động nguồn lực xã hội, tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh thuộc diện gia đình chính sách, học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có người thân đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển đảo, biên giới, nhằm bảo đảm mọi người đều được vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh yêu cầu các nhà trường sớm triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học sau Tết. Trong đó, cần rà soát, phân loại các trường hợp có nguy cơ bỏ học để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, không để học sinh phải nghỉ học vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho học sinh. Thời gian nghỉ Tết tại các địa phương dao động từ 9 đến 16 ngày, tùy điều kiện cụ thể.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn