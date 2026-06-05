Nữ sinh lớp 11 bật mí cách dùng AI học tiếng Anh để đạt IELTS 8.0

Minh Khuê - nữ sinh đạt kết quả học tập cao nhờ biết cách ứng dụng AI

Dùng AI để học tiếng Anh

Trần Minh Khuê hiện là học sinh lớp 11 Trường THPT Marie Curie. Từ năm lớp 6, Khuê đã quyết định dừng tham gia các lớp học thêm và ngoại khóa để lựa chọn cho mình phương pháp tự học. Chính hành trình ấy giúp em nhận ra rằng việc duy trì kết quả học tập tốt mà không phụ thuộc vào học thêm thực sự không quá khó nếu có phương pháp phù hợp và sự kiên trì mỗi ngày.

Theo Khuê, điều quan trọng nhất là tập trung nắm chắc kiến thức cơ bản và lý thuyết thầy cô giảng trên lớp, sau đó tự luyện thêm các dạng bài tập tại nhà, đặc biệt với những môn nhiều kiến thức như Toán, Vật lý, Hóa học hay tiếng Anh. Mỗi ngày, em chỉ dành khoảng 1-2 tiếng để hoàn thành bài tập và bổ sung những phần còn chưa hiểu.

Các thiết bị công nghệ hay ứng dụng học tập cũng được Khuê tận dụng như một công cụ hỗ trợ hiệu quả. Với em, chỉ cần duy trì sự đều đặn mỗi ngày, học sinh hoàn toàn có thể theo kịp chương trình và đạt kết quả tốt mà không nhất thiết phải tham gia quá nhiều lớp học thêm.

Trần Minh Khuê chia sẻ cách dùng AI để học tiếng Anh

Đặc biệt, với môn ngoại ngữ như tiếng Anh, Khuê cho rằng tự học luôn là phương pháp hiệu quả nhất. Khi học một ngôn ngữ mới, điều quan trọng là tạo cho mình môi trường tiếp xúc hằng ngày. Thay vì sử dụng phụ đề tiếng Việt, Khuê lựa chọn xem phim với phụ đề tiếng Anh, đọc truyện tiếng Anh, đồng thời kết bạn và trò chuyện với bạn bè quốc tế qua mạng xã hội. Qua đó, em được tiếp cận ngôn ngữ theo cách tự nhiên nhất: thông qua giao tiếp và đời sống thường ngày.

Minh Khuê vẫn tận dụng các tiết học trên lớp để củng cố ngữ pháp và sử dụng các ứng dụng trên điện thoại, máy tính để tra cứu từ mới. Nhờ duy trì việc sử dụng tiếng Anh mỗi ngày, suốt 4 học kỳ của lớp 10 và 11, điểm GPA trung bình các môn của Khuê luôn trên 9.0. Em cũng tự ôn luyện và đạt IELTS 8.0 - một hành trang quan trọng cho cánh cửa đại học trong tương lai.

Đặc biệt, với hành trình ôn tập IELTS, em thường xuyên chú trọng vào việc luyện đề với tần suất không quá dày nhưng đều đặn. Mỗi ngày, em sẽ làm một đề reading hoặc listening và cố định viết hai bài writing mỗi tuần để luyện tập và làm quen. Khi làm writing, em thường dùng các công cụ AI để phát triển ý, học từ mới và chấm bài.

Còn đối với speaking, do IELTS là bài thi dùng để đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh, vậy nên thay vì cố gắng học các từ nâng cao và cấu trúc câu phức tạp, em thường chú trọng vào cách giúp phát triển ý và bộc lộ ý nghĩ một cách tự nhiên nhất bằng tiếng Anh. Em thường luyện điều đó bằng cách trò chuyện với bạn bè bằng tiếng Anh hay ôn tập các câu hỏi với AI bằng tiếng Anh.

Chăm chỉ tham gia các hoạt động xã hội

Khi chủ động được việc học, Khuê cũng có thêm nhiều thời gian để khám phá bản thân và phát triển đam mê. Em bắt đầu làm quen với nhạc cụ trống, bằng sự yêu thích và kiên trì, Khuê đã có thể chơi trống cùng bạn bè, nhóm nhạc của lớp và gia đình.

Minh Khuê tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Việc thi đấu trong đội bóng rổ và bóng ném của lớp tại các giải thể thao của trường mang lại cho em nhiều niềm vui, sự gắn kết bạn bè cũng như tinh thần sống lành mạnh. Đến nay, Khuê đã giành tổng cộng 11 huy chương tại các giải thi đấu thể thao.

Minh Khuê cùng các bạn bán hàng tại hội chợ để gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo

Khi “Câu lạc bộ Tâm lý học đường MC” được thành lập nhằm hỗ trợ tâm lý học sinh, Khuê cũng nhiệt tình tham gia. Ngoài ra, nữ sinh chăm học này còn có sở thích làm bánh. Khuê nảy ra ý tưởng phát triển việc làm bánh thành một dự án thiện nguyện để góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Việc làm bánh theo đơn đặt hàng giúp Khuê có nguồn kinh phí hàng tháng để bảo trợ cho một gia đình tại Làng Trẻ SOS Hà Nội trong suốt hơn một năm qua. Với em, không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà chính những lần đến thăm, cùng chơi, nấu ăn, trò chuyện và định hướng cho các em nhỏ mới là điều ý nghĩa nhất. Bên cạnh đó, khi có thời gian rảnh, em còn tham gia các buổi nấu ăn từ thiện, tham gia nhiều chuyến tình nguyện giúp đỡ trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Với nữ sinh này, ngoài học tập kiến thức để trưởng thành, sống tích cực hơn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng luôn là mục tiêu hướng tới.

Tác giả: Khải Hoàn

Nguồn tin: phunuvietnam.vn